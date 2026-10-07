Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar günü. Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye talebi
07.10.2026 11:50
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada bugün karar duruşması görülecek. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise tahliye talep edildi.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada bugün karar duruşması görülecek.
Duruşma salonunun önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Duruşmanın başlaması için tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesi bekleniyor.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen kesin delillerin bulunmadığı belirtildi.
Telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı vurgulandı.
KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET, KALAYCIOĞLU'NA HAPİS VE TAHLİYE İSTEMİ
Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi.
Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.
GEÇEN DURUŞMADA NE OLMUŞTU?
13 Temmuz'da görülen davanın 2. duruşmasında sanıklar savunmalarına devam etmişti.
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemedeki savunmasında "Bakmakla yükümlü olduğum engelli bir kardeşim ve annem var." dedi. "Artık dayanamıyorum, psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum." diyen Kalaycıoğlu, azmettirme suçunu işlemediğini öne sürmüştü.
Kalaycıoğlu'nun sözleri salonda gerginliğe neden olmuş ve öldürülen Kaan Kundakçı'nın annesi "Sen annene, kardeşine sarılacaksın ama ben oğluma bir daha sarılamayacağım." diyerek tepki göstermişti.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedip, bir sonraki duruşma için 7 Ekim'e (bugün) gün vermişti.
İSTENEN CEZALAR
Saldırıya ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istenmişti.
NE OLMUŞTU?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.
Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan geçen aylarda tahliye olmuştu.