Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar günü. Aleyna Kalaycıoğlu'na tahliye talebi

13 Temmuz'da görülen davanın 2. duruşmasında sanıklar savunmalarına devam etmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu mahkemedeki savunmasında "Bakmakla yükümlü olduğum engelli bir kardeşim ve annem var." dedi. "Artık dayanamıyorum, psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum." diyen Kalaycıoğlu, azmettirme suçunu işlemediğini öne sürmüştü.

Kalaycıoğlu'nun sözleri salonda gerginliğe neden olmuş ve öldürülen Kaan Kundakçı'nın annesi "Sen annene, kardeşine sarılacaksın ama ben oğluma bir daha sarılamayacağım." diyerek tepki göstermişti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedip, bir sonraki duruşma için 7 Ekim'e (bugün) gün vermişti.