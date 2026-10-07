Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası ertelendi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada bugün 3. celse görülüyor. Duruşma salonunun önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesinin ardından duruşma başladı.

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.

"ALEYNA EN BÜYÜK SUÇLU SENSİN"

Duruşmada söz alan Anne Ülker Kundakçı, sanıklara tepki göstererek "Bana bir evlat borçları var. Bu devlet uyuşturucu sabıkası olan birine ruhsatlı silah nasıl verebilir. Ben uyuyamıyorum." dedi.

Dün oğlunun doğum günü olduğunu ifade eden Kundakçı, "Kubilay tanımaz bu insanları. Aleyna tanıdığı için bu başına geldi. Kubilay’a kardeşim diyor ama tehlikeye attı. Aleyna neden yaptın? En büyük suçlu sensin. Empati kur benimle. Pisi pisine öldü." diye konuştu.

Adalet çağrısında bulunan anne, "Benim çocuğumun katillerini dışarı çıkartmayın. Ne olur hakim bey." diyerek ağlamaya başladı.

“TEK DERDİM KÖPEĞİ ALMAKTI”

Aleyna Kalaycıoğlu da sanık kürsüsüne çıkarak savunmasını yaptı. Cezaevinde çok kötü olduğunu iddia eden Kalaycıoğlu, “Sevdiğim insanı kaybettim. Bunun ölümüyle suçlanıyorum. Ben tek derdim o gün köpeği almaktı. Silah taşıdığını bile bilmiyordum. İsteyerek uzaklaşmadım.” dedi.

“BİLEREK ATEŞ ETMEDİM"

Alaattin Kadayıfçıoğlu ise bilerek ateş etmediğini ileri sürüp “Parmağım tetikte bile değildi. Silah patlamasın diye kabzasından tutuyordum." iddiasında bulundu.

Kadayıfçıoğlu, karanlıkta 3 kişiyi görünce çekindiğini ve silahını aldığını sözlerine ekledi.

16 EKİM'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti hakkında tahliye talebi olan Kalaycıoğlu ve diğer tüm sanıkların tutukluluk hallerine devam karar verdi.

Dava 16 Ekim'e ertelendi.