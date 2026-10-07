Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davası ertelendi
07.10.2026 11:50
Son Güncelleme: 07.10.2026 13:12
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava 16 Ekim'e ertelendi. Hakkında tahliye talebi olan Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer sanıkların tutukluluk halleri sürecek.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada bugün 3. celse görülüyor. Duruşma salonunun önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesinin ardından duruşma başladı.
Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu.
Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.
"ALEYNA EN BÜYÜK SUÇLU SENSİN"
Duruşmada söz alan Anne Ülker Kundakçı, sanıklara tepki göstererek "Bana bir evlat borçları var. Bu devlet uyuşturucu sabıkası olan birine ruhsatlı silah nasıl verebilir. Ben uyuyamıyorum." dedi.
Dün oğlunun doğum günü olduğunu ifade eden Kundakçı, "Kubilay tanımaz bu insanları. Aleyna tanıdığı için bu başına geldi. Kubilay’a kardeşim diyor ama tehlikeye attı. Aleyna neden yaptın? En büyük suçlu sensin. Empati kur benimle. Pisi pisine öldü." diye konuştu.
Adalet çağrısında bulunan anne, "Benim çocuğumun katillerini dışarı çıkartmayın. Ne olur hakim bey." diyerek ağlamaya başladı.
“TEK DERDİM KÖPEĞİ ALMAKTI”
Aleyna Kalaycıoğlu da sanık kürsüsüne çıkarak savunmasını yaptı. Cezaevinde çok kötü olduğunu iddia eden Kalaycıoğlu, “Sevdiğim insanı kaybettim. Bunun ölümüyle suçlanıyorum. Ben tek derdim o gün köpeği almaktı. Silah taşıdığını bile bilmiyordum. İsteyerek uzaklaşmadım.” dedi.
“BİLEREK ATEŞ ETMEDİM"
Alaattin Kadayıfçıoğlu ise bilerek ateş etmediğini ileri sürüp “Parmağım tetikte bile değildi. Silah patlamasın diye kabzasından tutuyordum." iddiasında bulundu.
Kadayıfçıoğlu, karanlıkta 3 kişiyi görünce çekindiğini ve silahını aldığını sözlerine ekledi.
16 EKİM'E ERTELENDİ
Mahkeme heyeti hakkında tahliye talebi olan Kalaycıoğlu ve diğer tüm sanıkların tutukluluk hallerine devam karar verdi.
Dava 16 Ekim'e ertelendi.
SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. celsesi öncesinde Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun cinayete azmettirdiklerinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeyi destekleyen kesin delillerin bulunmadığı belirtildi.
Telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı vurgulandı.
Mütalaada, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise suçu bildirmeme suçundan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve tahliyesi istendi.
Savcı, diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran’ın tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesini talep etti.
Sanıklar Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.
GEÇEN DURUŞMADA NE OLMUŞTU?
13 Temmuz'da görülen davanın 2. duruşmasında sanıklar savunmalarına devam etmişti.
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemedeki savunmasında "Bakmakla yükümlü olduğum engelli bir kardeşim ve annem var." dedi. "Artık dayanamıyorum, psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum." diyen Kalaycıoğlu, azmettirme suçunu işlemediğini öne sürmüştü.
Kalaycıoğlu'nun sözleri salonda gerginliğe neden olmuş ve öldürülen Kaan Kundakçı'nın annesi "Sen annene, kardeşine sarılacaksın ama ben oğluma bir daha sarılamayacağım." diyerek tepki göstermişti.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmedip, bir sonraki duruşma için 7 Ekim'e (bugün) gün vermişti.
İSTENEN CEZALAR
Saldırıya ilişkin Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kalaycıoğlu dahil 9 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", şüpheliler Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
Şüpheliler Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
İddianamede, şüpheliler İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi istenmişti.
NE OLMUŞTU?
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olay 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanmıştı.
Canbay ismiyle tanınan rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı yarışma programından tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istedi.
Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istedi. İddiaya göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kurtarılamamıştı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan geçen aylarda tahliye olmuştu.