Galata'daki otelde şüpheli ölüm. Aşçı Esmanur beşinci kattaki terastan düştü
23.07.2026 11:24
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir otelde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, otelin beşinci katındaki terasından düşüp yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Otelin teras katı ruhsatsız çıktı.
İstanbul'da 22 yaşındaki aşçı Esmanur otelin terasından düşerek hayatını kaybetti.
Olay, 17 Temmuz Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır otelde aşçı olarak çalışan Esmanur Polat, otelin beşinci katındaki teras bölümünde bulunduğu sırada düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Polat, ağır yaralı olarak ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ameliyata alınan Esmanur Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TERAS KATI RUHSATSIZ ÇIKTI
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T.'nin (38) Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını iddia ettiği öğrenildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.