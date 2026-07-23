Galata'daki otelde şüpheli ölüm. Aşçı Esmanur beşinci kattaki terastan düştü

Olay sırasında otelde olan şef garson Mustafa T.'nin (38) Esmanur Polat ile yaklaşık 1 yıldır birlikte çalıştıklarını, onu teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını iddia ettiği öğrenildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.