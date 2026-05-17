"Gereksiz gaza bastın" deyip motosikletini kundakladı. Alevler sıçradı, araçlar kullanılmaz hale geldi

Olay, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası olmayan bir motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden biri, yanıcı madde sıktığı motosikleti ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken, park halindeki 3 motosiklete de sıçradı.

Yangında Dilovan Ç.’ye ait motosikletin yanı sıra Çetin Ç., Kaan Ş. ve Zübeyir A.'ya ait motosikletler de yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan olmadı.