Gökçe Alkan cinayetinde zanlı tutuklandı: "Yüzleşmek istiyorum" diyerek evden çıkmış

Olay, Karacabey ilçesi Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı Mustafa B., otomobille ormanlık alana gitti. İkili arasında iddiaya göre ayrılma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin Gökçe Alkan'a bıçakla saldırdı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli de kendisine zarar verip boynundan yaralandı.



TUTUKLANDI

Gökçe Alkan’ın hayatını kaybettiği cinayetin ardından gözaltına alınan Mustafa B.’nin akşam saatlerinde adliyeye getirileceği bilgisi kısa sürede ilçede yayıldı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı. Ancak zanlı, adliyeye fiziken getirilmedi.



Mustafa B.'nin ifadesi, adli işlemler kapsamında SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak alındı. Zanlının adliyeye getirilmediğine inanmayan kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Gökçe Alkan’ın eniştesi Gökhan Akbay da duruşma salonuna alındı ve süreci SEGBİS üzerinden takip etti. Savcılık işlemlerinin ardından Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



Duruşma salonunda süreci takip eden Gökhan Akbay, dava işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada zanlının hiçbir şekilde adliye binasına getirilmediğini, işlemlerin SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiğini ve verilen tutuklama kararının ardından Mustafa B.'nin cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Bağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.



ABLASI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Gökçe Alkan'ın ablası, olay günü yaşananları anlattı. Abla Özlem Akbay, katil zanlısının olay günü kardeşine tuzak kurduğunu söyledi.