Gökçe Alkan cinayetinde zanlı tutuklandı: "Yüzleşmek istiyorum" diyerek evden çıkmış
06.10.2026 12:34
Son Güncelleme: 07.10.2026 02:20
Gökçe Alkan’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Mustafa B. (24) tutuklandı. Alkan'ın ablası, katil zanlısının kardeşini "Trafik kazası geçirdim." diyerek kandırdığını anlattı.
Olay, Karacabey ilçesi Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Gökçe Alkan ile erkek arkadaşı Mustafa B., otomobille ormanlık alana gitti. İkili arasında iddiaya göre ayrılma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B.'nin Gökçe Alkan'a bıçakla saldırdı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli de kendisine zarar verip boynundan yaralandı.
TUTUKLANDI
Gökçe Alkan’ın hayatını kaybettiği cinayetin ardından gözaltına alınan Mustafa B.’nin akşam saatlerinde adliyeye getirileceği bilgisi kısa sürede ilçede yayıldı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş adliye çevresinde toplandı. Ancak zanlı, adliyeye fiziken getirilmedi.
Mustafa B.'nin ifadesi, adli işlemler kapsamında SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak alındı. Zanlının adliyeye getirilmediğine inanmayan kalabalığın sakinleştirilmesi amacıyla Gökçe Alkan’ın eniştesi Gökhan Akbay da duruşma salonuna alındı ve süreci SEGBİS üzerinden takip etti. Savcılık işlemlerinin ardından Bağ, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Duruşma salonunda süreci takip eden Gökhan Akbay, dava işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada zanlının hiçbir şekilde adliye binasına getirilmediğini, işlemlerin SEGBİS üzerinden gerçekleştirildiğini ve verilen tutuklama kararının ardından Mustafa B.'nin cezaevine gönderildiğini ifade etti.
Bağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
ABLASI OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI
Gökçe Alkan'ın ablası, olay günü yaşananları anlattı. Abla Özlem Akbay, katil zanlısının olay günü kardeşine tuzak kurduğunu söyledi.
ABLA KUŞKULANMIŞ
Gökçe Alkan'ın ablası Özlem Akbay ise kardeşinin sessiz, sakin, kimseye zararı olmayan ve sürekli gülümseyen bir genç kız olduğunu söyledi. Olaydan kısa süre önce kardeşiyle birlikte vakit geçirdiğini anlatan abla Özlem Akbay, Gökçe'nin o gece kendisini çağırması üzerine yanına gittiğini anlattı. Abla Akbay, "Beraber oturduk, eğlendik. Gayet iyiydi, keyfi yerindeydi, hiçbir şey yoktu" dedi.
Ablasının anlatımına göre Gökçe'nin erkek arkadaşı, iki gündür kendisine ulaşmadığını ve hastanede olduğunu söylemişti. Bu anlatıma inanmadığını belirten abla, kardeşine erkeğin kendisine yalan söylediğini düşündüğünü belirterek, "Gökçe dedim, insan sürekli kaza mı yapar? O çocuk sana yalan atıyor. Kanıtlayacağım sana dedim." ifadelerini kullandı. Abla, erkek arkadaşının gerçekten hastanede olup olmadığını öğrenmek için hastaneleri aradığını ancak bilgi alamadığını söyledi.
"GİTME DEDİM, YÜZLEŞMEK İSTEDİ"
Gökçe'nin öldürüldüğü gün erkek arkadaşının yeniden kendisini aradığını anlatan abla Özlem Akbay, Mustafa B.'nin kaza yaptığını ve otomobilini göstermek istediğini söylediğini aktardı.
Kardeşine gitmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu belirten abla, "Gökçe dedim, gitme, boş ver, ne gerek var? ‘Yüzleşmek istiyorum, göreyim bakalım' dedi." ifadelerini kullandı. Gökçe'nin bunun üzerine buluşmaya gittiğini belirten abla, yaşananların planlı bir cinayet olduğunu düşündüğünü söyledi.
"TELEFONUNU SAHİLE ATTIĞINI ÖLÜMÜNDEN SONRA ÖĞRENDİM"
Kardeşine erkek arkadaşının uyuşturucu kullanıp kullanmadığını da sorduğunu aktaran Özlem Akbay, "Gökçe'nin kendisine "Hayır, içmiyor. Benim yanımda sigara bile içmiyor." dediğini söyledi. Ancak daha sonra çevreden farklı söylentiler duyduğunu belirten abla, Gökçe'nin başka bir telefonunun olduğunu ve bu telefonun sahile atıldığını kardeşinin ölümünden sonra arkadaşlarından öğrendiğini ifade etti.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Bu yıl Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı'ndan mezun olduğu ve iş aradığı öğrenilen Gökçe Alkan'ın, ailenin üç kız çocuğunun en küçüğü olduğu belirtildi.
Gökçe Alkan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Uluabatlı Hasan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kız toprağa verildi.