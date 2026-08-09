Gökyüzünde şölen. Binlerce kişi Perseid meteor yağmuru için buluştu
09.08.2026 06:59
Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Perseid Meteor yağmuru görsel şölen sundu. Binlerce kişi Karacabey'de buluşup meteor yağmurunu birlikte izledi.
Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru yine büyüledi.
Gökyüzü meraklıları altıncı defa Bursa'nın Karacabey ilçesinde buluşarak bu görsel şölene birlikte tanıklık etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi'nin desteği ve Cemre Vakfının katkısıyla doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in organize ettiği etkinlikte binlerce gökyüzü meraklısı, Boğaz mevkisinde bir araya geldi.
Çeşitli illerden gelen gökyüzü meraklıları ve doğaseverler, gece saatlerinde meteor yağmurunu gözlemledi. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan doğaseverler, çadırlarla kamp kurup bölgede konakladı.
Uzmanlar da etkinlikte çevre, sıfır atık, emisyon, COP31 Antalya 2026 İklim Zirvesi, gökyüzü konularında sunum ve konuşmalar yaptı.
Saat 23.00'te Boğaz mevkisindeki ev ve işletmelerin ışıkları kapatılıp karanlık ortamda gökyüzü izlendi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinliğe 25 binden fazla gökyüzü meraklısı katıldı.