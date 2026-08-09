Gökyüzünde şölen. Binlerce kişi Perseid meteor yağmuru için buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi'nin desteği ve Cemre Vakfının katkısıyla doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in organize ettiği etkinlikte binlerce gökyüzü meraklısı, Boğaz mevkisinde bir araya geldi.