Gürcistan'da Türk taraftarlara saldırı. Olaylar neden çıktı, adım adım neler yaşandı?
27.11.2026 05:07
Son Güncelleme: 27.11.2026 05:22
Beşiktaş, Batum'da İsrail ekibiyle karşılaştığı maçta insanlık dışı muameleyle karşılaştı. Filistin'e destek çağrısı yapan siyah beyazlı tribünlere Gürcistan polisi orantısız güç kullandı.
Beşiktaş’ın İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırladığı maç skandallara sahne oldu.
Maçın başlarında Türk vatandaşlar trübünde Filistin'e destek pankartı açtı ancak bu barış çağrısına polis müdahale etti. Taraftarlar ise güvenlik güçlerine izin vermedi.
Büyüyen gerginlik sahaya da yansıdı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Özcan, taca çıkan topu almak için Hapoel Beer-Sheva kulübesine doğru giderken rakip takım teknik direktörüyle atıştı. Gerginlik büyürken, iki takım futbolcuları ve kulübeler karıştı.
TARAFTARA ORANTISIZ MÜDAHALE
Hakemin müdahalesinin ardından saha içindeki gerginlik bitti ancak 26. dakikada oyun bu kez tribünde yaşananlar sonrasında durdu. Gürcü polisi, Beşiktaşlı taraftarların olduğu bölüme biber gazıyla müdahalede bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar orantısız müdahale sonrası zor anlar yaşadı. Hakem heyeti soyunma odasına gitti. İsrail ekibinin futbolcuları da soyunma odasının yolunu tutarken, Beşiktaşlı futbolcular ve siyah- beyazlıların futbol direktörü Önder Özen, taraftarların olduğu bölüme yöneldi.
15 dakikayı aşkın verilen aranın ardından hakem heyeti ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakikalık ısınmanın ardından karşılaşma 26. dakikadan itibaren yeniden başladı.
MAÇ BEŞİKTAŞIN GALİBİYETİ İLE SONUÇLANDI
Beşiktaşlı idarecilerin temasları sonucu polis tribünlerden çekilirken maç yaklaşık 30 dakikalık aradan sonra tekrar başladı.
Beşiktaş ilk yarı Orkun ile bir de penaltıdan yararlanamadı.
5. maçında 3'üncü galibiyetini alan Beşiktaş puanını 10'a yükseltti ve ilk 8 iddiasını güçlendirdi. Siyah-beyazlılar 10 Aralık'ta Leverkusen deplasmanına çıkacak.
Maçın golleri Beşiktaş adına Olaitan (Dk.75), Orkun'dan (Dk.90) geldi. Hapoel'in golünü East (90+3) kaydetti.
ERDOĞAN, SERDAR ADALI'YI ARADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Serdal Adalı ise maçtan sonra açıklamalarda bulunarak, “Bugün hiç istemediğimiz olaylar oldu. Gürcistan polisinin çok dengesiz ve şuursuzca, orantısızca bir müdahalesi vardı. İki tane yaralımız vardı. 10-11 civarında gözaltında olan arkadaşımız var. Onlar da 5-10 dakikaya kadar serbest kalacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.
Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek İsrail takımlarıyla karşılaşmamak adına önlemler alınmasını isteyecekleri söyledi.
Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesiyle ilgili bir soruya Adalı, "Müdahale inanılmaz sertti. Kaldı ki müdahale ettikleri tribünde çok da büyük bir olay yoktu. Biber gazları, çok sert müdahaleler... Bana mantıklı, akılcı gelmedi ama sonu iyi oldu. Allah'a çok şükür yaralımız yok. Çocukları da alacağız, evimize döneceğiz." yanıtını verdi.
EZELİ RAKİPLERDEN BEŞİKTAŞ'A DESTEK
Beşiktaş’ın ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere tüm süper lig kulüpleri, İsrail’i, İsrail takımlarıyla olan maçların tarafsız sahada oynanmasını ve Gürcistan’daki orantısız güç kullanımını da kınadı.
Galatasaray, "UEFA kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak çifte standart içeren uygulamalardan artık vazgeçmelidir" açıklamasında bulundu.
Fenerbahçe ise "Beşiktaş'ın ve bundan sonra israil takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanındayız" açıklamasını yaptı.
Son olarak Netanyahu hükümeti, Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etmişti.
Türk takımlarının, İsrail ekipleriyle aralarındaki maçlar, güvenlik sebebiyle farklı ülkelerde oynanıyor.
GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş'ın, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Taraftarların kentte güvenli şekilde yürüyüş yapabilmesi için gereken tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yapılan yürüyüş sırasında, Beşiktaş futbol kulübünün bazı taraftarları agresif davranışlarıyla dikkati çekti." ifadesi kullanıldı.
Taraftarların, kentte düzenlenen yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymayarak kamu düzenini ihlal ettiğine ve farklı nesneleri fırlattığına işaret edilen açıklamada, "Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar." denildi.
Bakanlığın 3 görevlisinin olaylarda yaralandığı aktarılan açıklamada, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.