Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serdal Adalı ise maçtan sonra açıklamalarda bulunarak , “Bugün hiç istemediğimiz olaylar oldu. Gürcistan polisinin çok dengesiz ve şuursuzca, orantısızca bir müdahalesi vardı. İki tane yaralımız vardı. 10-11 civarında gözaltında olan arkadaşımız var. Onlar da 5-10 dakikaya kadar serbest kalacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.

Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek İsrail takımlarıyla karşılaşmamak adına önlemler alınmasını isteyecekleri söyledi.

Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesiyle ilgili bir soruya Adalı, "Müdahale inanılmaz sertti. Kaldı ki müdahale ettikleri tribünde çok da büyük bir olay yoktu. Biber gazları, çok sert müdahaleler... Bana mantıklı, akılcı gelmedi ama sonu iyi oldu. Allah'a çok şükür yaralımız yok. Çocukları da alacağız, evimize döneceğiz." yanıtını verdi.