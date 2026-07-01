Güvenlik görevlisi değil icralık oldular. "İş garantili sertifika" vaadiyle dolandırıldılar

"SENET OLDUĞU İÇİN MAHKEME HERKESİ REDDEDİYOR"

D. K., "Ben kendilerini aradım, 'Bu yaptığınız dolandırıcılıktır, sizden herhangi bir hizmet almadım ve benden para talep ediyorsunuz' dediğimde ise bana, 'Gidin nereye müracaat ederseniz edin, imzaladığınız şey senet, hiçbir itirazı olmuyor. Sizinle mahkemede görüşürüz' deyip tehditvari ve sert bir dille konuşup, daha sonrasında da dolandırıcılık dediğimde ise 'Böyle konuşamazsınız, ses kaydını alıyorum' deyip telefonu yüzüme kapattılar. Gidip itiraz dilekçemi verdim. Benim gibi mağdur olan birçok arkadaşım var ve birçok kişiye imzalattıkları senet olduğu için mahkeme herkesi reddediyor, itiraz ediyor yani hiçbir şey yapamadık.” ifadelerini kullandı.

"BU SUÇ BENİM OLSA ÖDERİM AMA BENİM SUÇUM YOK"

Engelli kadrosundan işe alınacağını düşünen Taner Aras da, "Geldiğim gibi dediler ki, 'Silahlı ya da silahsız güvenlik olmak mı istiyorsunuz' dediler. 'Evet' dedim ve silahlı güvenliği seçtim. Sadece senet imzası attım. İsim olsun, adres olsun, onları ben yazdım, fiyat konusunu ise onlar yazdı. Bir de benden de 3 bin lira nakit kapora aldılar. Elime bir kağıt verdiler, doktordan olumlu raporu almam gereken kağıt. Hastane, 'Sen güvenlik olamazsın' dedi. O kağıdı da buraya, WhatsApp'ına attım. Aylar geçti, ona rağmen beni icraya verdiler. Olumsuz olmasına rağmen benden para talep ediyorlar. Ben o senede imza attım ama karşılıksız imza attım. Bu suç benim olsa öderim ama benim suçum yok.” dedi.

"AVUKAT 'ARAMIZDA HALLEDERİZ' DEDİ"

Şirket avukatıyla diyalogunu da anlatan Aras, "Avukat 'Adliyeye gitmene gerek yok, parayı bana verebilirsin. 18 bin taksit taksit olacak' dedi. 'Biz bunu kolay bir yolla çözelim. O 18 bini verin, olayı kapatalım' dedi. Dolandırıldık. Hala daha gidip de başvuran var. Ne zaman gitsem ofiste başkaları oturuyor, sabit insanlar, sabit elemanlar orada oturmuyor. Biz mağdur olmak istemiyoruz, adalet yerini bulsun." diye konuştu.