Güvenlik görevlisi değil icralık oldular. "İş garantili sertifika" vaadiyle dolandırıldılar
01.07.2026 10:28
Kadıköy'deki bir danışmanlık firmasının, "İş garantili güvenlik görevlisi sertifikası" ilanıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Sözleşme adı altında düzenlenen belgelere imza atanlar, icra takibiyle hayatlarının şokunu yaşadı.
İş bulma umuduyla güvenlik görevlisi ilanlarına başvuran çok sayıda kişi, iddiaya göre imzalatılan belgeler nedeniyle icralık oldu. Kadıköy’deki bir danışmanlık firması hakkında, "İş garantili güvenlik görevlisi sertifikası" vaadiyle başvuru yapanlara senet imzalatıldığı ve imza atanlar hakkında icra takibi başlatıldığı öne sürüldü.
Aralarında başvuru sırasında reşit olmayanların ve engelli kişilerin de bulunduğu konu yargıya taşındı.
"3 SENE SONRA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIĞINI ÖĞRENDİ"
İş başvurusunda bulunduğu sırada henüz 17 yaşında olan G.Y. mağdur olduğunu belirterek, "Gittiğim zaman güvenlik sertifikası istediler. Güvenlik sertifikam olmadığı için, 'Biz eğitimini veriyoruz' dediler. Bir belge imzalattılar. Sonrasında eve gittiğimde internet sitesi hakkında birçok şikayet olduğunu öğrendim ve bunun üzerine o şirketle herhangi bir iletişime geçmedim. Zaten reşit değildim, herhangi bir durum söz konusu olmayacağını düşünüyordum." dedi.
3 sene sonra bir icra takibi başlatıldığını öğrenen G.Y. hayatının şokunu yaşadığını söyleyerek, "3 sene önce gittiğim zaman 7 bin lira civarında bir ücret söylemişlerdi, fakat şu an ücret 16 bin lira. Şu an 21 yaşındayım ve bu ücret belki başkalarına düşük bir rakamlar olabilir ama bizim gibi gençlerin maalesef zor ulaşabileceği bir rakam." diye konuştu.
"2 BİN LİRA KAPORA TALEP EDİP '20 BİN LİRA ÖDEYECEKSİNİZ' DEDİLER"
Sosyal medyadaki "Kendi bölgenize iş yerleştirmesi yapılacaktır" ilanına inanarak firmaya giden D.K. ise "Güvenlik ilanında 'Kimlikli veya kimliksiz herkes başvuru yapabilir, birçok bölgeye, kendi bölgenize yerleştirme yapılır.' yazıyordu. İlan üzerine gittim ve oturup görüştüm. Önüme bir evrak getirdiler ve benden 2 bin lira kapora talep ettiler. '20 bin liralık bir ücret ödeyeceksiniz, 2 bin lira kapora bırakacaksınız." diyerek açıklamasına şöyle devam etti:
"Daha sonrasında heyet raporu almaya gideceksiniz. Heyet raporunuz olumlu olursa, biz burada size eğitim vereceğiz, eğitimle beraber sizi işe yerleştireceğiz. İşe yerleştirdikten sonra da geri kalan ücreti taksit taksit sizden keseceğiz. Fakat heyet süreciniz olumsuz olursa sadece kaporanız yanacak, geri kalan ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Buna rağmen, olumlu olup vazgeçerseniz bütün ücreti ödemek zorundasınız' dedi."
D.K., şüphelilerin güvenlik kimlik kartı verdiklerini iddia ettiğini belirterek, "O sürede de benim bir arayışım vardı, işe ihtiyacım vardı. İhtiyaca binaen imzaladım. Kapora parası üstümde olmadığı için vermedim. Daha sonrasında gidip ailemle ve çevremle görüştüğümde bu işin çok tekin olmadığını söylediler. Kaporadan vazgeçtim ve kapattım telefonu. Bana imzalattıkları belgeyi 6 ay sonrasında mahkemeye vermişler. Meğer senet değil dedikleri şey senetmiş." sözleriyle başından geçenleri anlattı.
"SENET OLDUĞU İÇİN MAHKEME HERKESİ REDDEDİYOR"
D. K., "Ben kendilerini aradım, 'Bu yaptığınız dolandırıcılıktır, sizden herhangi bir hizmet almadım ve benden para talep ediyorsunuz' dediğimde ise bana, 'Gidin nereye müracaat ederseniz edin, imzaladığınız şey senet, hiçbir itirazı olmuyor. Sizinle mahkemede görüşürüz' deyip tehditvari ve sert bir dille konuşup, daha sonrasında da dolandırıcılık dediğimde ise 'Böyle konuşamazsınız, ses kaydını alıyorum' deyip telefonu yüzüme kapattılar. Gidip itiraz dilekçemi verdim. Benim gibi mağdur olan birçok arkadaşım var ve birçok kişiye imzalattıkları senet olduğu için mahkeme herkesi reddediyor, itiraz ediyor yani hiçbir şey yapamadık.” ifadelerini kullandı.
"BU SUÇ BENİM OLSA ÖDERİM AMA BENİM SUÇUM YOK"
Engelli kadrosundan işe alınacağını düşünen Taner Aras da, "Geldiğim gibi dediler ki, 'Silahlı ya da silahsız güvenlik olmak mı istiyorsunuz' dediler. 'Evet' dedim ve silahlı güvenliği seçtim. Sadece senet imzası attım. İsim olsun, adres olsun, onları ben yazdım, fiyat konusunu ise onlar yazdı. Bir de benden de 3 bin lira nakit kapora aldılar. Elime bir kağıt verdiler, doktordan olumlu raporu almam gereken kağıt. Hastane, 'Sen güvenlik olamazsın' dedi. O kağıdı da buraya, WhatsApp'ına attım. Aylar geçti, ona rağmen beni icraya verdiler. Olumsuz olmasına rağmen benden para talep ediyorlar. Ben o senede imza attım ama karşılıksız imza attım. Bu suç benim olsa öderim ama benim suçum yok.” dedi.
"AVUKAT 'ARAMIZDA HALLEDERİZ' DEDİ"
Şirket avukatıyla diyalogunu da anlatan Aras, "Avukat 'Adliyeye gitmene gerek yok, parayı bana verebilirsin. 18 bin taksit taksit olacak' dedi. 'Biz bunu kolay bir yolla çözelim. O 18 bini verin, olayı kapatalım' dedi. Dolandırıldık. Hala daha gidip de başvuran var. Ne zaman gitsem ofiste başkaları oturuyor, sabit insanlar, sabit elemanlar orada oturmuyor. Biz mağdur olmak istemiyoruz, adalet yerini bulsun." diye konuştu.
“KAMBİYO SENEDİYLE TAKİP YAPIYORLAR”
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Tüketiciye sözleşme imzalattırıyorlar. Bunun altında da bir bono imzalattırıyorlar, tüketici farkında değil. Bu sözleşmenin bir örneğini kanunun açık hükmüne rağmen tüketiciye vermiyorlar. Böyle olunca da tüketici yargıya gittiğinde bunun bir tüketici işleminden kaynaklanan borç olduğunu kanıtlamaktan mahrum kalıyor.” diyerek şöyle devam etti:
“Kanıtlayabilse, o senetler emre havalesine olduğu için tüketici açısından geçersizdir, kanunda açık hüküm var. Nama yazılı olabilir. Ne var ki, mahkemeye hakime sunduğu bir sözleşme olmadığı için hakim zannediyor ki bu başka bir alışverişten, belki bir eşya aldı, belki elden para aldı. Bu nedir bilmiyorum, kıymetli evraktır, senettir, dolayısıyla tüketicinin itirazı sonuçsuz kalabiliyor. Kambiyo senediyle takip yapıyorlar, tüketicinin kaçacak yeri de yok. Avukata gitse binlerce, on binlerce lira para isteyecek. Mecburen, çaresiz, icra tehdidi altında ödüyorlar.”