Güzellik salonunu bırakıp sanayinin yolunu tuttu. "İlk başladığımda 2 gün dayanamazsın" dediler

Oto tamir ustası Yavuz Eker, "35 yıldır süren bir meslek hayatım var. Güçlü bir ekibimiz var bunun yanında yakın zamanda kızım da bize katıldı. Kızım daha önce yaz tatillerinde ara ara geliyordu iş yerime ama çalışmıyordu, evde boş duruyordu. 'Kızım gel benimle çalış' dedim. Daha sonra kendisi 2-3 hafta çalışarak işi de sevdi, öğrendi. Bizim de hoşumuza gitti, iş yerinde güzel bir ortam oluştu. Çok kadın müşterilerimiz var. Geldiklerinde kızımı görünce şaşırıyorlar. İş yerine daha rahat bir şekilde geliyorlar. Kızım daha yeni olmasına rağmen iyi bir şekilde çalışıyor. İşin ustası olmasa bile gelecek hayatında araçlar konusunda bilgisiyle bir yerde kandırılmaz. Gençler babalarına destek olsunlar bu bize de güç katıyor" dedi.