Hafta sonuna dikkat. 45 derece alarmı

Yeni haftada ise İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri 35-36 dereceye kadar ulaşacak. Ege ve Akdeniz'in birçok bölgesinde ise hissedilen sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Güneydoğu'da ise 45 dereceye yaklaşacak.