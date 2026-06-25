Hafta sonuna dikkat! Aşırı sıcak hava geliyor

Sıcaklıkların Ankara ve Karadeniz illerinde de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte 40 derecenin üzeri sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkat olmasını tavsiye ediyor.