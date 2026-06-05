Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak

05.06.2026 06:11

NTV - Haber Merkezi

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Bugün öğleden sonra iç ve batı kesimlerde etkisini gösterecek olan yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek. Hafta sonu daha da artacak sıcaklıklar bunaltacak. İstanbul'da poyraz kısmen serinlik verecek.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 1
Anadolu Ajansı

Yurt genelinde lodosla birlikte yükselen sıcak hava bugün ve hafta sonu da etkisini sürdürecek.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 2
Anadolu Ajansı

İstanbul'da 30-31 derecelerde seyredecek hava, cumartesi günü poyrazın etkisiyle kısmen serin hissedilecek.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 3
Anadolu Ajansı

Hafta sonu özellikle İzmir, Muğla ve Adana'da hava bunaltıcı olacak. Pazar günü İzmir 34, Muğla 37, Adana 32 derece olacak. Pazartesi ise İzmir 36, Muğla 38, Adana 34 dereceleri görecek.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 4
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 17/32 derece.

 

- İstanbul 20/29 derece.

 

- Denizli 18/31 derece.

 

- İzmir 19/32 derece.

 

- Adana 19/30 derece.

 

- Ankara 15/30 derece.

 

- Samsun 19/25 derece.

 

- Erzurum 6/23 derece.

 

- Malatya 14/30 derece.

 

- Kars 5/22 derece.

 

- Diyarbakır 15/34 derece.

 

- Gaziantep 17/32 derece.

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