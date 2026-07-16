NTV

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak

16.07.2026 07:05

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Ege ve Güneydoğu Anadolu'yu bunaltan sıcak hava hafta dalgası, hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Bugün Orta-Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı var.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları tekrar yükselişe geçiyor.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 1
Anadolu Ajansı

Hafta sonu ise yurdum büyük bölümünde bunaltıcı sıcaklar hakim olacak.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 2
Anadolu Ajansı

Pazartesi günü Edirne ve Kırklareli'nde 36 dereceleri görecek olan hava sıcaklıkları Aydın'da 42, Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinde ise 40 derece ve üzerinde olacak.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 3
Anadolu Ajansı

Bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM Trabzon ve Rize için sarı kod yayınlayarak sel ve taşkın riskine karşı uyardı. 4
Anadolu Ajansı

MGM Trabzon ve Rize için sarı kod yayınlayarak sel ve taşkın riskine karşı uyardı.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 5
Anadolu Ajansı

Öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak 6
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 19/33 derece.

 

- İstanbul 21/30 derece.

 

- Denizli 23/37 derece.

 

- İzmir 23/37 derece.

 

- Adana 25/35 derece.

 

- Ankara 16/31 derece.

 

- Samsun 19/29 derece.

 

- Erzurum 12/27 derece.

 

- Malatya 19/34 derece.

 

- Kars 12/25 derece.

 

- Diyarbakır 23/40 derece.

 

- Gaziantep 25/38 derece.

 

- Kahramanmaraş 29/41

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram