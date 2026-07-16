Hafta sonuna dikkat. Hava daha da ısınacak
16.07.2026 07:05
Ege ve Güneydoğu Anadolu'yu bunaltan sıcak hava hafta dalgası, hafta sonundan itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Bugün Orta-Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları tekrar yükselişe geçiyor.
Hafta sonu ise yurdum büyük bölümünde bunaltıcı sıcaklar hakim olacak.
Pazartesi günü Edirne ve Kırklareli'nde 36 dereceleri görecek olan hava sıcaklıkları Aydın'da 42, Şanlıurfa'da 41, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep çevrelerinde ise 40 derece ve üzerinde olacak.
Bugün Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
MGM Trabzon ve Rize için sarı kod yayınlayarak sel ve taşkın riskine karşı uyardı.
Öğleden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19/33 derece.
- İstanbul 21/30 derece.
- Denizli 23/37 derece.
- İzmir 23/37 derece.
- Adana 25/35 derece.
- Ankara 16/31 derece.
- Samsun 19/29 derece.
- Erzurum 12/27 derece.
- Malatya 19/34 derece.
- Kars 12/25 derece.
- Diyarbakır 23/40 derece.
- Gaziantep 25/38 derece.
- Kahramanmaraş 29/41