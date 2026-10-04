Halkalı-Kapıkule'de seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde çalışmaların tamamlandığını belirten Uraloğlu, hattın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını bildirdi.

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, "Hızlı tren ağımızı Çerkezköy'den Kapıkule'ye, Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz. Hattımızın hizmete girmesiyle Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren ağımıza dahil ederek Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturacağız." diye konuştu.

Hattın saatte 200 kilometre işletme hızına uygun olarak inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, "Çift hatlı, elektrikli ve Seviye-1 sinyalli olarak inşa ettiğimiz proje kapsamında 31 köprü, 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üstgeçit ile 175 menfez inşa ettik. 353 kilometre ray serimini tamamladık" ifadelerini kullandı.