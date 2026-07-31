"Haluk Levent'in manipülasyonları ile borç verdim"
31.07.2026 04:35
Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişiden, iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı. Tutuklanan Nejdet Kuy savcılık ifadesinde "Haluk Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldım." dedi.
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamındaki 4'ncü dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklama, 6'sı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz tutuklandı.
Tutuklanan isimlerden Nejdet Kuy'un savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Ahbap Derneği'nin konteyner ihtiyacı için akrabası C.Y. aracılığıyla kendisine ulaşıldığını savunan Kuy, A.A'nın kefaletiyle 800 konteyneri tamamlayarak doğrudan Afet İl Koordinasyon Merkezi yetkililerine teslim ettiğini, tüm faturaların kesilip KDV'lerinin ödendiğini öne sürdü.
65 MİLYON LİRA BORÇ İDDİASI
Daha sonra 2 bin 600 konteyner 352 çelik ev için sözleşme imzalandığını anlatan Nejdet Kuy, yüzde 50 peşinat aldığını ve bu sırada A.A. ile C.Y'nin kendisine Haluk Levent'in kendilerinden borç istediğini söylediklerini, kendisinin ise peşinat ödemesinden borç vermenin satın alma sürecini olumsuz etkileyeceğini söylediğini öne sürdü.
Kuy, A.A. ve C.Y'nin, borç talebini karşılaması halinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda borcu kendilerinin ödeyeceklerini söylediklerini belirterek, "Bu aşamaya kadar ben Haluk Levent ile hiç bir araya gelmedim. Ben de bu paradan C.Y'nin şirketi olan firmaya toplam 55 milyon TL para gönderdim. Ayrıca 15 milyon TL nakit çekip kendilerine verdim." ifadelerini kullandı.
"LEVENT'İN MANİPÜLASYONLARI..."
Borca karşılık verilen bazı çeklerin karşılıksız çıktığını, bir kısmını tahsil etmesine rağmen yeniden borç talebiyle karşılaştığını savunan Nejdet Kuy, ifadesinde şunları söyledi: "2023 yılı Şubat ayından sonra deprem bölgesinde 3 bin 400 konteyneri uygun fiyatlarda ve taahhüt ettiğim süreler içinde teslim ettim... Haluk Levent'i hiç görmememe rağmen, benden aldığı borç para bu süreci yürütmemi zorlaştırmasına rağmen alnımın akıyla bu süreçten çıktığımı düşünüyorum. Bütün belgeler ve faturalar denetime açıktır. Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım. Haluk Levent'in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için karşınızdayım."
"KIZINIZIN ADINI VERELİM ABİ"
Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Hüseyin Başaran ise emniyet ifadesinde Haluk Levent'e sattığı taşınmazların parasını alamadığını savunarak, "Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum." dedi.
Başaran "Haluk Levent, yine Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. 'Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi.' dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi." ifadelerini kullandı.