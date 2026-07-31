"Haluk Levent'in manipülasyonları ile borç verdim"

Soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanı Hüseyin Başaran ise emniyet ifadesinde Haluk Levent'e sattığı taşınmazların parasını alamadığını savunarak, "Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum." dedi.

Başaran "Haluk Levent, yine Hatay'da bulunan bir okul resmi getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. 'Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi.' dedi. Ayrıca ramazan çadırı yaptırdığını ve yine üzerine kızımın adını yazdığını gösterir bir fotoğraf gösterdi." ifadelerini kullandı.