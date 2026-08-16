Hastane önünde kaza pazarlığının derdine düştü, tedavi için gitmesine izin vermedi

“BİZDEN NAKİT PARA İSTEDİ, ÖRTBAS EDECEĞİNİ ZANNETTİ”

Bilge Keçeli, “Edirnekapı yönünden geliyorduk. Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde muayenem vardı ona girecektik. Tansiyonum 16’ya 12’ydi çok yüksekti. Muayene olacağım için çok vakit kaybetmemek adına karşı tarafta park yeri bulamayız diye park yerini bulup 'aracı park edelim' dedik. Dörtlüleri yaktık, durduk. Eşim aracı park ettiği sırada arkadaki araçla mesafemiz de bayağı vardı. Dörtlüleri yakmış olmamıza rağmen, araç dibimize kadar girip, bizim park halinde olmamıza rağmen bir çarpışma gerçekleşti.” sözleriyle kaza anını anlatıp şöyle devam etti:

"Geri geri geliyorduk, aracı park edecektik, o esnada bize çarpmış oldu. Bizim aracımız da büyük bir hasar yok. Onun aracı zaten hasarlıydı. Hasarlı tarafı bize ödetebilmek için bizden nakit para istedi. Araç plakası da yabancı olduğu için kiralık zannetti. Bizim örtbas edeceğimizi zannetti ama bizim aracımız zaten kayıtlı bir araç, ayrıca tam kaskolu bir araç. Biz kaskoya ödeyebileceğimizi söyledik, ona rağmen bizden para istedi. İşler bu boyuta bu yüzden geldi.”