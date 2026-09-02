Hastane randevusu almak isterken 44 bin lira dolandırıldı
02.09.2026 18:27
Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak isteyen bir kişi, dolandırıcıların hazırladığı sahte internet sitesi üzerinden kredi kartı bilgilerini paylaşınca 44 bin 444 lira dolandırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’nde meydana gelen olayda Z.B., internet üzerinden MHRS sisteminden hastane randevusu almak isterken gerçek siteyi taklit eden sahte bir internet sitesine girdi. Ardından buradan işlem yaptı.
Bir süre sonra kredi kartından bilgisi ve onayı dışında 44 bin 444 liralık harcama yapıldığını fark eden Z.B., polise başvurarak şikayetçi oldu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Özellikle arama motorlarında gerçek MHRS sayfasını taklit eden ve kimi zaman sponsorlu bağlantı olarak üst sıralarda çıkan siteler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı da bu yöntem konusunda uyarıda bulunarak, sahte sitelerin “randevuya gitmeme cezası” veya “muayene borcu” gibi gerekçelerle vatandaşlardan kart bilgisi istediğini bildirmişti.
Bakanlık ayrıca MHRS üzerinden randevu alma, değiştirme ve iptal işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurguluyor.