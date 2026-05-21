Hatay'da heyelan. 1 kişi öldü, 1 kişi göçük altında
21.05.2026 03:14
Son Güncelleme: 21.05.2026 10:32
Şiddetli yağış Hatay'ı vurdu. Sabaha karşı Antakya'da meydana gelen heyelanda yıkılan evin enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişiyi kurtarma çalışması ise devam ediyor.
Meteoroloji'nin Hatay için uyarısını yaptığı yoğun sağanak akşam saatlerinde başladı. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi.
Antakya ilçesinde aşırı yağışla birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki dağ yamacına inşa edilen ev yıkıldı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin enkaz altından çıkardığı 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında olduğu iddia edilen 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.
Öte yandan Hatay genelinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı.
Antakya'da çevreyolu göle döndü. Sel nedeniyle çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.
Antakya-Samandağ karayolundaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalar ile çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.
Defne ilçesinde de su baskınları meydana geldi. Su basan bir apartmanda mahsur kalan engelli bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kurtarılmayı bekleyen kadının tahliyesi sağlandı.
Şiddetli yağışların bugün de devam etmesi bekleniyor.