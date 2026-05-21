Hatay'da heyelan. 1 kişi öldü, 1 kişi göçük altında

Antakya'da çevreyolu göle döndü. Sel nedeniyle çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.

Antakya-Samandağ karayolundaki köprüde çökme meydana geldi. Samandağ'ın Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalar ile çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.