Hatay'da sel felaketi sonrası üzen tablo. Ne var ne yok sahile birikti

Aşırı yağışlarla Asi Nehri'nden ve denizden gelen odun parçalarının sahile vurduğunu belirten Mehmet Ali Hoca, "İstanbul'dan buraya tatil yapmaya geldim ama burada gördüklerim hiç açıcı görüntüler değil. Her yerde küçük çocukların ayakkabıları, insanların günlük eşyaları, oyuncakları olsun, ölmüş hayvanlar, ölmüş koyun, ölmüş yılan gördüm. Tatil yapmaya geldim ama hiç tatil yapılacak gibi bir yer değil." sözlerinin ardından açıklamasına şöyle devam etti:

"Asi Nehri'nin taşmasıyla geldiğini biliyorum. Hatay'da olan doğal afetler artık burada yaşanmaz hale getirdi. Ben aslen Hataylıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Bu durumu görmek beni çok üzdü. Ben memleketini çok seven bir insanım. Bunu burada yaşayan birkaç insan kaldıramaz bu kadar koca bir sahili temizlemek gerekiyor. Her adımımı attığımda ayağıma bambular saplanıyor, ağaç dalları giriyor ve pantolonum yırtıldı. Artık yürünmez hale geldi." ifadelerini kullandı.