Hatay'da skandal olay. Hemşire serumu çıkarırken 5 aylık bebeğin parmağını kesti
09.06.2026 13:59
Hatay'da devlet hastanesinde görevli bir hemşire, serumu çıkarmak isterken 5 aylık Hicran bebeğin parmağını kesti. Aile sorumlu hemşireden şikayetçi oldu.
Hatay'ın Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Akay'ın 5 ay önce kız evladı Hicran Akay dünyaya geldi.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde baba Akay, zatürre şüphesiyle 5 aylık Hicran'ı hastaneye getirdi.
İddiaya göre, bayramın üçüncü günü serviste tedavisi devam eden bebeğin serumunu kontrol etmek için odaya gelen hemşire, serum bölgesindeki sargıyı kesmeye çalıştığı sırada bebeğin sağ başparmağının üst kısmını da kesti.
Evladının parmağının kesilmesinin ardından Akay ailesi, başka bir hastaneye sevk edildi. Sevk edildikleri hastanede Hicran bebeğin, parmağı ameliyat edilerek yerine dikildi.
Kızının tedavisinin devam ettiğini ifade eden baba Akay, olayın gerçekleştiği hastanede görevli hemşire hakkında şikayette bulundu.
Hastanede 5 aylık kız evladının tedavi edildiği esnada parmağının kesildiğini ifade eden baba Abdulkadir Akay, "Çocuğum 5 ay önce doğdu ve şu an 5 aylık bir kız babasıyım. Biz bayramın birinci günü hastaneye gittik. Çocuğum da zatürre şüphesi vardı ve orada tedavi gördük. Bayramın üçüncü günü zaten servisteydi ve saat 15.30 civarında hemşire çocuğun serumuna bakmak için odaya geldi. Serum çıkmıştı ve hemşire onu geri takmak için makas getirdi. Bebeğimin parmağının üstünde bez gibi şey var ve onu kesmek istedi. Hemşire onu keserken çocuğun parmağını da kesti." diyerek yaşadıklarını anlattı.
"SAVCILIĞA, POLİSE GİDİP ŞİKAYETTE BULUNDUK"
5 aylık kızının parmağının kesilmesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildiklerini söyleyen Akay, "Bu hastanede tedavi görüyor ve parmak yerine dikildi. Parmağı iyileşme sürecinde devam ediyor. Kalıcı hasarı olup olmayacağı hakkında henüz bize bir bilgi verilmedi. Zatürre rahatsızlığı da düzeliyor. Olay esnasında ben odada değildim, eşim odadaydı. Eşim beni aradı ve ben de hastaneye geldim. Savcılığa, polise gidip şikayette bulunduk. Dosya numarasını aldıktan sonra avukatım aracılığıyla mahkemeye de başvuracağım.". ifadelerini kullandı.