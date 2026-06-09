Hatay'da skandal olay. Hemşire serumu çıkarırken 5 aylık bebeğin parmağını kesti

Hastanede 5 aylık kız evladının tedavi edildiği esnada parmağının kesildiğini ifade eden baba Abdulkadir Akay, "Çocuğum 5 ay önce doğdu ve şu an 5 aylık bir kız babasıyım. Biz bayramın birinci günü hastaneye gittik. Çocuğum da zatürre şüphesi vardı ve orada tedavi gördük. Bayramın üçüncü günü zaten servisteydi ve saat 15.30 civarında hemşire çocuğun serumuna bakmak için odaya geldi. Serum çıkmıştı ve hemşire onu geri takmak için makas getirdi. Bebeğimin parmağının üstünde bez gibi şey var ve onu kesmek istedi. Hemşire onu keserken çocuğun parmağını da kesti." diyerek yaşadıklarını anlattı.