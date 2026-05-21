Hatay'ı sel vurdu
21.05.2026 03:14
Şiddetli yağış Hatay'ı adeta felç etti. Cadde ve yollar göle döndü. Mahsur kalanlar oldu.
Meteoroloji'nin Hatay için uyarısını yaptığı yoğun sağanak akşam saatlerinde başladı.
Saatler ilerledikçe etkisini artıran yağış nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ulaşım aksadı.
Antakya ilçesinde çevreyolu göle döndü. Selin oluştuğu çevre yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda ev ve işyerini de su bastı.
Defne ilçesinde de su baskınları meydana geldi. Su basan apartmanda mahsur kalan engelli bir vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri koştu. Kurtarılmayı bekleyen kadının tahliyesi sağlandı.
Şiddetli yağışların sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.