Hava 4 derece soğuyacak. 15 ilde sel tehlikesi

19.06.2026 06:50

NTV - Haber Merkezi

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Son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece düşecek. Meteoroloji 15 ili sel tehlikesine karşı uyardı.

Hava 4 derece soğuyacak. 15 ilde sel tehlikesi
Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurdun iç ve güney kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

15 İLE SEL UYARISI 1
Resmi Kurum

15 İLE SEL UYARISI

MGM'nin sarı kodla sel uyarısı yaptığı 15 il şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.

 

Hava 4 derece soğuyacak. 15 ilde sel tehlikesi 2
Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

 

Hava 4 derece soğuyacak. 15 ilde sel tehlikesi 3
Resmi Kurum

Hava sıcaklıklarının bugün sadece bazı güneydoğu illerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Buna göre Adıyaman 36, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37, Siirt 38, Batman ise 39 dereceyi görecek.

KUVVETLİ RÜZGAR 4
Anadolu Ajansı

KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da saatteki hızı 40-60 kilometreyi bulacak şekilde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

 

Hava 4 derece soğuyacak. 15 ilde sel tehlikesi 5
Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 16/26 derece.

 

- İstanbul 19/25 derece.

 

- Denizli 16/25 derece.

 

- İzmir 21/31 derece.

 

- Adana 22/31 derece.

 

- Ankara 15/25 derece.

 

- Samsun 19/26 derece.

 

- Erzurum 10/27 derece.

 

- Malatya 17/33 derece.

 

- Kars 9/25 derece.

 

- Diyarbakır 19/37 derece.

 

- Gaziantep 19/33 derece.