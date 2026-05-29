Hava 7 derece soğuyor, 76 ilde sağanak var
29.05.2026 06:17
Son Güncelleme: 29.05.2026 06:26
Kurban Bayramı'nın ilk iki günü etkisini sürdüren bahar havası Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava kütlesine bırakacak. Birçok bölgede sıcaklıklar 5-7 derece düşecek, yurdun büyük bölümünde ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Türkiye bugün yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor.
Sıcaklıklar kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bugün Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'deki 5 kent dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana’nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. MGM bu bölgelerde yaşayanları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
8 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize, Trabzon, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye için sarı kod yayınlayarak kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR
Rüzgârın, Kilis ve Gaziantep ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda 40-60 kilometre/saat hızında esmesi bekleniyor.