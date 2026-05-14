Hava değişiminde kayboldu, yıllardır bulunamıyor: Ailesi 100 bin dolar ödül koydu

Yaklaşık iki yıl önce aileye ulaştığı belirtilen ve bir kişinin "Ben öldürdüm." dediğinin duyulduğu ses kaydı, aile tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Ses kaydındaki ifadelerin ardından aile, Karslıoğlu'nun cinayete kurban gittiği ihtimalinin daha da güçlendiğini belirterek, faili meçhul olayın aydınlatılmasını istedi.

Kayıp Metin Karslıoğlu'nun ağabeyi Fatih Karslıoğlu, "O zaman emniyet güçleri telefon kayıtlarını inceledi, ifadelere başvurdu. Yıllarca bir sonuç alamadık. Herkes, ‘geldi, oturduk, çay içtik’ gibi şeyler söyledi." diye konuştu.

"Bir suçtan ötürü tutukluydum. Benim yerel gazeteden haberim oldu. Yerel gazetede kayıp haberleri çıkınca; kardeşimin eve gitmediğini, kötü bir şey olmadan evden habersiz bir yere gittiğini düşündüm." diyen ağabey, "Antalya’da dediler, Antalya’ya gittik. Şurada dediler, oraya gittik. Her yere gittik. Resimler astık, çalışmalar yaptık. Bir sonuç bulamadık. O zamanın parasıyla 100 bin TL ödül koymuştuk. Şu an 100 bin dolar ödül veriyoruz, katilini ortaya çıkarana." ifadelerini kullandı.