Hayalindeki uçağı hurdalıkta buldu. Bursa'dan 200 bin liraya alıp evinin bahçesine koydu

Uçağın Türkiye gündemine oturduğunu söyleyen işletme sahibi Ertan Çoğul, “İşletmeme 9 yıl önce bu uçağı aldığımda kendi projelerim vardı. Kardeşim müşteri oldu. Uçağı hurdaya ayırmadan değerlendirmek ve hayallerini gerçekleştirmek istiyorlardı. Biz, hayallerini gerçekleştirdiği için Sefa kadar mutluyuz. İnşallah, kurulmuş halini de göreceğiz.” dedi.

Uçağın 10 yıldır kendisinde olduğunu da söyleyen Çoğul, "Uçağımızın bu kadar gündem olacağını hiç düşünmüyorduk. Uçağın videoları çeşitli mecralarda 10 milyonu aşkın izlenme almış. Sefa’nın paylaşımlarını da izledim, 4 milyonu geçmiş. Uçak gündeme oturmuş, biz farkında değiliz." diye konuştu.