Hiranur Nilgün Aygar cinayeti davasında karar

Aygar'ın annesi Gülten Tan, yaşadığı evlat acısının dinmediğini belirterek, "Çocuğumu bilinçli şekilde katlettiler. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Baba Murat Aygar da sanıkların tamamının cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanıklardan Hüseyin Arda Ş, olay günü yaşananlara değinerek, "Kesinlikle aramızda bir tartışma olmadı. Ona zarar vermedim. Silahla ateş etmedim, ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum." iddiasında bulundu.

Sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. de olayla ilgilerinin olmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'ye çocuğu olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuklu olma sürelerini göz önünde bulundurarak suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç'nin tahliyesine karar verdi.

Duruşma sonrasında Aygar'ın ailesi ve yakınları ile Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve müşteki avukatları, Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Aygar'ın ailesi ve avukatlar, sanıklara verilen cezalara tepki göstererek, karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.