Hırsız tanıdık çıktı. Banka ATM'sinden 500 bin lira çalan şüpheli yakalandı

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli Suat G. olaydan 1 gün sonra Sultangazi’deki evine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde bir miktar para bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin ATM’lere para yükleyen şirkette çalıştığı, 1 ay önce işten ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin işten ayrılırken ATM’leri açmaya yarayan anahtarları yanına aldığı, ayrıca şifreleri öğrenerek alarmların çalmasını engellediği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.