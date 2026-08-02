Hissedilen sıcaklık 40 dereceyi gördü. Serinlemek için sahile akın ettiler

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 35 derece, nem oranı yüzde 42, rüzgar hızı ise saatte 16 kilometre olarak ölçüldü. Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aştı.