IBAN mağdurları artıyor, sayıları 50 bini aştı

Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi de "Kargonuz var" diye dolandırıldı.

2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Yaklaşık 50 bin IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.

Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin yüzde 65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.

Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden, sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.