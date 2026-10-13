IBAN'ını kiraladı, hakkında 97 dava açıldı. "Ben yandım, başkaları yanmasın"

“BEN YANDIM, BAŞKASI YANMASIN”

Hakkında 97 dava bulunduğunu belirten Yazıcı, bunların bir kısmında yargılama sürecinin henüz başlamadığını, bazılarında ise devam ettiğini ifade etti. Yazıcı, neticelenen 17 dosyasından 11'inde infaz aşamasında bozma kararı verildiğini, diğer 6'sında ise ret kararı çıktığını söyledi.

Ne yapacağını bilmeyen Yazısı, "Bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira zararım var. Bütün mağdurların zararını ailemin desteğiyle giderdim. Kız kardeşim kredi çekti, babam kredi çekti. Avukat ödemeleri oldu. Çok mağdurum. Tekrar cezaevine gitmek istemiyorum. İzne çıktım yasadan faydalanarak. 45 yıla yakın cezam vardı, 17 yıla düştü. Kalan cezalarımın da düşmesini istiyorum. Bu konuda devlet yetkililerinden yardım istiyorum. İşimden oldum. Ayrıca vatandaşları da, gençleri de uyarıyorum; kesinlikle hesaplarını, IBAN'larını üçüncü kişilerle paylaşmasınlar. Ben yandım, başkası yanmasın." diyerek dert yandı.