İBB davasında savunma sırası Mustafa Keleş'te: Örgüt iddiasını reddetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın 34'üncü duruşması görülüyor. Silivri'deki cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen dava, saat 11.00'de başladı.

Davanın bugün görülen oturumunda İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunma yaptı. Keleş, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, rüşvet suçlamasının hayali olduğunu savundu.

Savcılıkta hakkındaki suçlamalarla ilgili soru sorulmadığını iddia eden Keleş, dosyada hakkında herhangi bir delil olmadığını da öne sürdü.

“ARAMIZDA BABA OĞUL İLİŞKİSİ DIŞINDA BİR İLİŞKİ YOK”

Keleş, "Savcılık babamın benim örgüt yöneticim olduğunu iddia ediyor ama aramızda baba oğul ilişkisi dışında herhangi bir örgütsel bağ bulunduğunu gösteren tek bir somut delil veya bir beyan dahi yok." diyerek kendini savundu.

Mustafa Keleş savunmasında şu iddiaları dile getirdi:

-" Ben örgüt ne, yöneticisi ne, üyesi ne bilmiyorum. Örgütün var olması için en temel unsurun hiyerarşi olduğunu söylüyorlar. O zaman savcılığın buradaki iddiasında çok açık bir mantık hatası var. Hiyerarşi ne zamandan beri yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarı işler oldu. Benim ne şirketin hesaplarına, ne mali kayıtlarına ne de herhangi bir finansal verisine erişimim var. Benim banka hesaplarına bakmamı gerektiren bir görevim de yok şirkette. Peki bu iddiaya dayanak bir delil var mı? Yok.

- Yaşım ve şirkette çalıştığım pozisyonu düşündüğümde ben nasıl Murat Gülibrahimoğlu gibi bir iş insanını ve onun şirketini denetleyebilirim, anlamıyorum. Benim şirketin hesaplarına, muhasebesine, finansal işlerine, gelir-gider kalemlerine veya mal varlığına ilişkin bir bilgim veya yetkim yok."

CEBECİ MADEN BÖLGESİ SAVUNMASI

Cebeci'deki maden sahasına ilişkin suçlamalarla yargılandığını söyleyen Keleş, "Cebeci Maden Bölgesiyle ilgili benim herhangi bir faaliyetim bulunmamakta. Bu bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bir görevim olmadığı için sözkonusu konuşulan faaliyetler hakkında da bilgim yok." ifadesini kullandı.

Sahte fatura düzenleme suçundan hakkında ceza istendiğini anlatan Keleş, bu suçlamayı da reddedip, şunları savundu:

"Ben bir örgütün üyesi değilim, illegal faaliyetlerin içinde bulunmadım. Dosyada ismimin geçtiği tek bir somut olay anlatımı yok. Hiçbir tanığın benimle ilgili bir suç isnadı yok. İmza yetkim yok, herhangi bir konuda attığım bir imza, aldığım bir karar yok. Şirketin hesaplarına, mali işlemlerine erişimim yok. Fatih Keleş’in oğlu olmak suç değil."

ŞU ANA KADAR 33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İBB davası dokuz haftadır sürüyor. Bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken davalar haftanın dört günü yapılıyor.

Davada şu ana kadar 33 sanığın tahliyesine karar verildi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya.