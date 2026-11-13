İki gün kaldı, değiştirmeyen ceza ödeyecek

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor.

Geçen sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.