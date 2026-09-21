İki günlük kış geliyor. Sıcaklık sert düşecek, montlarınızı hazırlayın

EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ DE ETKİLECEK

-Tabii bu soğuk hava dalgasından Ege ve İç Anadolu Bölgesi de etkilenecek. Ankara, yarın 24 derece. Çarşamba günü Başkent'te de sıcaklık 18-19 dereceye düşecek ve yağmur var.

-İzmir'de de yarın yağmur var. Yarın burada sıcaklık 26 derece ama Çarşamba günü 22 dereceye inecek. Zonguldak da İstanbul kadar serinleyecek.

"KARTALKAYA'YA SULU KAR BİLE YAĞABİLİR"

-Hatta bu soğuk hava dalgasıyla birlikte belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.

-Yağışlardan daha çok yurdun kuzey hattı etkilenecek; Sakarya, Kocaeli, Bartın, Zonguldak. Özellikle bu saydığım şehirlerde yağışlar şiddetli olacak. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun.”

SOĞUK HAVA NE KADAR SÜRECEK?

-Cumadan itibaren yeniden sıcaklıklar yükselecek. Hafta sonu İstanbul'da 25-26 derecelere çıkacak."