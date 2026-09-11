İki Özbek kadını öldürüp cesetlerini parçalamışlardı. Davada karar çıktı

Tutuklu sanık Dilshod Turdimurotov ise beyanında, “Ben sadece Durdona’yı namus meselesinden dolayı öldürdüm. Başka da bir şeyi kabul etmiyorum. Kafam yerinde olmadığı için cesedi parçaladım. Yaptığım işlerin izahı yoktur, pişmanım. En ağır cezayı hak ediyorum. İçtenlikle pişmanım, keşke yapmasaydım” dedi.

Müşteki olarak beyanı alınan Erhan Dursun ise Durdona Khakımova’nın 7 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu, maktulün başka biriyle resmi nikahlı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Maktulle resmi nikahın yoksa sen müşteki sıfatıyla dinlenemezsin. Resmi nikahı olan kişiyle senin dini nikahın nasıl oluyor? Bari dini bu işlere alet etmeyin” dedi.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın ‘Kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık’ suçundan 2’şer kez 7’şer yıl, ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ise 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.