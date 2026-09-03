"İkinci Palu Ailesi" vakası. Müge Anlı İbrahim Ekinci olayı nedir?

Biri elektrik teknikeri biri de radyoloji teknikeri olan İbrahim-Mine Ekici çifti, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa ararken hayatları kendisini 170 yaşında, 270 ruhani asker ile dolaşan ve seçilmiş kişi olarak tanıtan belediye işçisi Hüseyin Sarıbaş ile kesişti.

Zaman içerisinde Hüseyin Sarıbaş'ın Ekici çiftini çocuklarıyla beraber ölmeleri gerektiğine inandırdığı onlara cennet ve yeniden diriliş vadettiği öne sürüldü. Hatta "üfürükçü Hüseyin"in aileye ölüm tarihlerini bile verdiği iddia edildi.

Dikkat çeken bir başka bir ayrıntı da ise Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici ile kendisinin safkan bir çocuklarının olması gerektiği konusunda İbrahim Ekici’yi ikna etmesine yönelik iddia.