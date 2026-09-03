"İkinci Palu Ailesi" vakası. Müge Anlı İbrahim Ekinci olayı nedir?
03.09.2026 12:44
Son Güncelleme: 03.09.2026 13:03
Konya'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden İbrahim Ekici’nin ölümünde Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkındaki iddialar, bir zamanlar Türkiye’nin gündemine oturan Palu Ailesi'ni hatırlattı.
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında 31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici'nin ölümü ele alınıyor.
İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin hazırlanan dosyanın merkezinde eş Mine Ekici ve ailenin hayatına yaklaşık dört yıl önce girdiği belirtilen “üfürükçü” Hüseyin Sarıbaş bulunuyor.
Müge Anlı'nın "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayda, İbrahim Ekici'nin eşi Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar dikkat çekiyor. Peki Müge Anlı İbrahim Ekinci olayı nedir? İşte ayrıntılar…
"170 YAŞINDA, 270 RUHANİ ASKERLE GEZEN BELEDİYE İŞÇİSİ"
Biri elektrik teknikeri biri de radyoloji teknikeri olan İbrahim-Mine Ekici çifti, doğuştan engelli kızları Zeynep için şifa ararken hayatları kendisini 170 yaşında, 270 ruhani asker ile dolaşan ve seçilmiş kişi olarak tanıtan belediye işçisi Hüseyin Sarıbaş ile kesişti.
Zaman içerisinde Hüseyin Sarıbaş'ın Ekici çiftini çocuklarıyla beraber ölmeleri gerektiğine inandırdığı onlara cennet ve yeniden diriliş vadettiği öne sürüldü. Hatta "üfürükçü Hüseyin"in aileye ölüm tarihlerini bile verdiği iddia edildi.
Dikkat çeken bir başka bir ayrıntı da ise Hüseyin Sarıbaş, Mine Ekici ile kendisinin safkan bir çocuklarının olması gerektiği konusunda İbrahim Ekici’yi ikna etmesine yönelik iddia.
Üfürükçü Sarıbaş, Mine Ekici'nin içine cin girdiğini öne sürdü. Mine Ekici ile birlikte olması halinde dünyaya gelecek erkek çocuğun kendi “veliahdı” olacağını söylediği de ileri sürüldü.
İbrahim Ekici, Hüseyin Sarıbaş’ın kendisine verdiği ölüm tarihinden önce hayatını kaybetti. Sarıbaş'ın, Ekici'ye 21 Ağustos'ta öleceğini ve ardından cennete gideceğini söylediği ileri sürülmüştü.
İddiaya göre İbrahim Ekici de söylenenlere inanarak 21 Ağustos'u beklemeye başladı. Ancak beklenen tarihten aylar önce, 31 Mart 2024'te evinde ölü bulundu. Ölüm nedeninin otopside kesin biçimde belirlenememesi ise soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.
"ADAMI ÖLDÜRDÜM, ÇOCUĞU YARIM BIRAKTIM"
İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasında geçtiği aktarılan telefon konuşmaları, dosyanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak gündeme geldi.
Kayıtlara göre Mine Ekici'nin Sarıbaş'a, “Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım. Adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım. Niye böyle yapıyorsun?” dediği aktarıldı. Bu sözlerin hangi bağlamda söylendiği ve dosyadaki diğer delillerle birlikte hukuki olarak nasıl değerlendirileceği yargılama sürecinde netleşecek.
Dosyanın diğer şüphelisi Hüseyin Sarıbaş ise İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili suçlamaları reddetti. Böyle bir gücü olmadığını savunan Sarıbaş'ın açıklaması da Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirildi.
Sarıbaş'ın, “Benim ruhum cesedimden çıkmıştı. Ruhum başka yerdeydi. Benimle alakası yok oranın” şeklindeki sözleri aktarıldı.
HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı, Sarıbaş’ın daha önce aldığı altı aylık cezanın bu ölüm dosyasından değil, “üfürükçülük” davasından kaynaklandığını söyledi. Anlı’nın yayında aktardığına göre asıl yargılama şimdi başlayacak.
Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş’ın, Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde “tasarlayarak kasten adam öldürme” suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.
İbrahim Ekici dosyasında soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.
PALU AİLESİ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın 2008 yılından itibaren kaybolmasıyla süreç başlamıştı.
Ailenin damadı (Emine Ustael'in eşi) olan Tuncer Ustael'in, aile üzerinde kurduğu psikolojik baskı, manipülasyon ve yönlendirmeler olayların odağında yer almıştı. Ustael'in kendisini dinî bir lider veya farklı bir konumda tanıtarak aileye akılalmaz eziyetler ve şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.
Palu ailesi bireyleri (anne Havva Palu, baba Harun Palu ve kardeşler) canlı yayında birbirlerini ve enişte Tuncer Ustael'i cinayet, darp, gasp ve tecavüz gibi ağır suçlarla suçlamışlardı. Ancak aile bireyleri zaman zaman bu ifadelerini değiştirdiler.
2019 yılında Müge Anlı programında ortaya çıkan iddialar üzerine emniyet güçleri harekete geçerek stüdyoda ve ev eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına almıştı.
Yeniden görülen davalar sonucunda ailenin damadı Tuncer Ustael'e, Meryem Tahnal'ı eziyet çektirerek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmişti. Anne Havva Palu ve diğer aile bireyleri de suça yardım ve iştirak gibi çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.