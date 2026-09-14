İlk ders zili önlemlerle çaldı
14.09.2026 06:13
Son Güncelleme: 14.09.2026 10:05
Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula döndü. Yeni eğitim ve öğretim yılında, yeni uygulamalar da ilk kez hayata geçirilecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.
Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek.
14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıların ardından okullarda güvenlik standartları da artırıldı.
Artık veli görüşmeleri "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek, velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek.
Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek, görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
81 İLDE ÖNLEMLER EN ÜST SEVİYEDE
İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3 bin el dedektörü temin edildi.. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.
“Okul polisi” uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek.. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak.
Okullar ve çevresinde 24 saat kayıt yapacak olan güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Birçok okulun giriş-çıkışlarına turnike sistemi kuruldu.
BAKAN ÇİFTÇİ: KARARLILIKLA SAHADAYIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada olacağını, anlık denetimlerle daha güvenli eğitim ortamı tesis edeceklerini bildirdi.
Çiftçi, "Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız." dedi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları, büfeler, seyyar satıcılar ve benzeri iş yerlerine yönelik denetimlerin de ilgili kurumlarla koordinasyon içinde artırılacağı ifade edildi.
İSTANBUL'DA YOĞUN ÖNLEMLER
İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin özel önlemler de alındı.
Mega kentte trafiği rahatlatmak için ders zili bugün saat 10.00'da çaldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte 2 milyon 800 bine yakın öğrenci ile 161 bin 453 öğretmen dersbaşı yaptı.
Bu kapsamda, 2026-2027 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için kentte gerekli tüm tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğünce sorumluluk alanındaki 719 noktada, 1483 ekip ve 2 bin 469 personel ile okul tedbirleri uygulanacak. Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.
Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 229 “Okul Kolluk Görevlisi” 239 okulda, 470 "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" 470 okulda görevlendirilirken, okullarda giriş ve çıkış saatlerinde 578 ekip sabit olarak görev yapacak. Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri de 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak.
Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları günlük 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinden oluşan 341 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edecek.
Ekipler, ayrıca okul çevrelerinde bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak bulundukları mekan ve işletmelerde asayiş ve denetim uygulamalarını aralıksız sürdürecek.
OKULLARA DEDEKTÖR DAĞITILDI
Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekiplerince 14-25 Eylül arasında 499 noktada, 262 ekip, 157 motosikletli, 161 yaya, 41 çekici olmak üzere toplam 890 personelle trafik tedbirleri uygulanacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ayrıca okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edecek.
İstanbul’da bulunan tüm okullarda, bu sene İstanbul Valiliği tarafından temin edilen dedektörler olacak. Uygun görüldüğü zaman, riskli olan hususlarda dedektörle gerekli aramalar, incelemeler ve kontroller yapılacak.
İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilen 8 bin 500 temizlik personeli, pazartesi günü itibarıyla İstanbul’daki okullarda görev yapmaya başlayacak.
BAKANLARDAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.
Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Yeni bir eğitim-öğretim yılına adım atmanın heyecanını kıymetli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle paylaşıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar, fedakarca çalışan öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, ailelere ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
“2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Evlatlarımızın yolunu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimize ve her daim yanlarında olan ailelerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, başarı ve güzel bir gelecek nasip etsin.”