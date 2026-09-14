İlk ders zili önlemlerle çaldı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ildeki okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkartıldı. Bu kapsamda öncelikli okullara yaklaşık 3 bin el dedektörü temin edildi.. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.

“Okul polisi” uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek.. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak.

Okullar ve çevresinde 24 saat kayıt yapacak olan güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Birçok okulun giriş-çıkışlarına turnike sistemi kuruldu.