İlk ders zili önlemlerle çalıyor
14.09.2026 06:13
Yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci bugün okula dönüyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında, yeni uygulamalar da ilk kez hayata geçirilecek.
2026-2027 eğitim ve öğretim yılı bugün çalacak ilk ders ziliyle başlıyor.
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, ortaöğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11'inci sınıflarda uygulanacak.
Artık veli görüşmeleri "Okul Randevu Sistemi" üzerinden planlanarak yürütülecek, velilerin randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek.
İstanbul'da trafiği rahatlatmak için ders zili saat 10.00'da çalacak.
Okullarda ilk hafta Gazze'deki katliama yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinlikleri düzenlenecek.
14 Nisan'da Şanlıurfa'da, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta düzenlenen silahlı saldırıların ardından okullarda güvenlik standartları da en üst seviyeye çıkarıldı. Yeni eğitim ve öğretim yılında 81 ilde 30 bin görevli okullarda görev yapacak.
Okullar ve çevresinde 24 saat kayıt yapacak olan güvenlik kameraları yaygınlaştırıldı. Birçok okulun giriş-çıkışlarına turnike sistemi kuruldu.