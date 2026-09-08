İnşaat kazısı yanındaki okulun bahçesinin çökmesine neden oldu
08.09.2026 16:31
Bursa'da Mütareke İlkokulu'nun hemen yanında sürdürülen inşaat çalışmaları sırasında yapılan kazı, okul bahçesinin bir bölümünün çökmesine neden oldu.
Olay, Güzelyalı Siteler Mahallesi Marmara Caddesi'nde bulunan Mütareke İlkokulu'nun yanındaki inşaat alanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat için yapılan kazı çalışmasının ardından okul bahçesinin kenarındaki zeminde toprak kayması ve çökme yaşandı.
Olay sonucunda okul bahçesinin bir bölümü kazı alanına doğru kayarken, bahçe sınırında kopmalar meydana geldi ve bazı altyapı hatları da açığa çıktı.
Kazı alanının okul sınırına yakınlığı dikkat çekerken, meydana gelen çökme okul çevresinde güvenlik endişelerine yol açtı. Öte yandan, olay sırasında okulların henüz açılmamış olması olası bir yaralanma veya kazanın önüne geçti.