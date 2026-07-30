İntikam için yıllar sonra geldi. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı

Mersin'de 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde dövüldü. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.