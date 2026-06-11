Irmak Ayşe öğretmenin ölümünde yeni ayrıntı. Dört gün önce iddianame düzenlenmiş

Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu bunu da resmi dilekçeyle belirttiği öne sürüldü.

Öğretmen hayatını kaybetmeden 4 gün önce, okul müdürüyle yaşadığı bir olay adli mercilere yansımıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame düzenlendiğini, yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kamu görevlileri hakkında da Valilikten soruşturma izni talep edildi. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, gerçeğin ortaya çıkarılması için deliller toplandığı açıklandı.