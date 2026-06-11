Irmak Ayşe öğretmenin ölümünde yeni ayrıntı. Dört gün önce iddianame düzenlenmiş
11.06.2026 16:37
Ağrı'da Irmak Ayşe öğretmenin ölmeden 4 gün önce, okul müdürüyle yaşadığı sorunla ilgili iddianame düzenlendiği ortaya çıktı. Ayşe öğretmen bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı'da 24 yaşındaki anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan'ın ölümü araştırılıyor.
Irmak Ayşe Koparan, Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapıyordu. Şubat ayında Soğanlıtepe İlkokulu'nda anasınıfı öğretmeni olarak göreve başladı.
7 Haziran'da haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Genç öğretmen, evinde ölü bulundu. Irmak Öğretmen'in okul müdürü tarafından mobbinge ve fiziki şiddete maruz kaldığı iddia edildi.
Ayrıca Irmak Ayşe Koparan'ın görev yaptığı köy okuluyla yaşadığı yer arasında ulaşım sorunu bulunduğu bunu da resmi dilekçeyle belirttiği öne sürüldü.
Öğretmen hayatını kaybetmeden 4 gün önce, okul müdürüyle yaşadığı bir olay adli mercilere yansımıştı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame düzenlendiğini, yargılama sürecinin devam ettiğini belirtti.
Kamu görevlileri hakkında da Valilikten soruşturma izni talep edildi. İlgili kişilerin ifadelerinin alındığı, gerçeğin ortaya çıkarılması için deliller toplandığı açıklandı.
Koparan için Torbalı ilçesindeki Sultan Abdülhamit Camii'nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye Koparan'ın babası Mustafa Ali Koparan, annesi Sultan Kocabıyık, ikiz ablaları Raziye Türen ve Rabia Bayraklı, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenazede hayatını kaybeden Koparan'ın anne ve babası ile yakınları gözyaşı döktü. 2 yıldır Ağrı'da görev yaptığı belirtilen Irmak Ayşe Koparan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ayrancılar Yeni Mezarlık'a götürülüp, toprağa verildi.