"Işığı yakma, sifonu çektin, çay demleme" diyen cimri kocaya Yargıtay'dan tazminat şoku

K.L. evliliği boyunca devamlı aldatılmaya yönelik tehdit de aldığını öne sürerek, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep etti.

Yüksek mahkemeye göre, “elektrik faturası artacak” diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.