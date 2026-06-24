"Işığı yakma, sifonu çektin, çay demleme" diyen cimri kocaya Yargıtay'dan tazminat şoku
24.06.2026 09:25
Eşine sürekli "Banyonun ışığını çok yaktın.", "Sifonu niye çektin.", "Çay demleme." gibi ifadeler kullanan cimri kocaya Yargıtay'dan kötü haber geldi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bir boşanma davasıyla ilgili hükmü dikkati çekti.
Kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın, Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu.
Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.
Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. “Beni sürekli, ‘Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin.' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı.” derken eşinin kişisel temizliğine de dikkat etmediğini belirtti.
K.L. evliliği boyunca devamlı aldatılmaya yönelik tehdit de aldığını öne sürerek, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmaya ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep etti.
Yüksek mahkemeye göre, “elektrik faturası artacak” diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.