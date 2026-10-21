İSKİ duyurdu, bugün bu mahallelerde su yok. 11 saat su kesintisi olacak
21.10.2026 10:09
İstanbul'da bugün bazı ilçelerde saat 10.00'dan itibaren su kesintisi uygulanıyor. İSKİ tarafından hanelere 11 saat su verilmeyeceği duyuruldu. Hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da bugün isale hattı çalışmaları yapılıyor.
İSKİ çalışmalar nedeniyle dün, 3 ilçe su kesintisi yaşanacağı duyurarak vatandaşları uyarmıştı.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları başladı.
İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…
Kesinti bugün saat 10.00'da başladı ve 11 saat sürecek.
Suların akşam saat 21.00'de gelmesi bekleniyor.
SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE MAHALLELER
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.