İŞKUR Gençlik Programı'nda 150 bin kontenjan: Kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılır?

Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrenciler yararlanabiliyor.

Başvuru yapabilecek eğitim düzeyleri şöyle:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

Yüksek lisans öğrencileri

Doktora öğrencileri

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programın dışında tutuluyor. Ayrıca kaydını dondurmuş veya pasif durumda bulunan öğrenciler de başvuramıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa katılmak isteyen öğrencilerin yalnızca üniversiteye kayıtlı olması yeterli değil.

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve İŞKUR'a kayıtlı bulunması gerekiyor.

Ayrıca öğrencilerin belirlenen hane geliri ve sigortalılık koşullarını karşılaması, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve başka bir aktif iş gücü ya da işsizlik sigortası programından yararlanmaması şartı aranıyor.

Başvuru öncesindeki bir aylık sigortalılık durumu da kontrol ediliyor. Programı uygulayan üniversitede belirli bir süre çalışan kişiler için de kısıtlamalar bulunuyor.