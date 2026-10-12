İŞKUR Gençlik Programı'nda 150 bin kontenjan: Kimler yararlanabilir, başvurular nasıl yapılır?
12.10.2026 19:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine yükseltileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerini ilgilendiren İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Erdoğan, "2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz" diyerek yeni eğitim-öğretim döneminde programdan yararlanabilecek öğrenci sayısına ilişkin hedefi duyurdu.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program, öğrencilerin derslerinden geri kalmadan çalışma deneyimi kazanmasını ve gelir elde etmesini amaçlıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanması amacıyla hayata geçirilen bir iş gücü uyum programı.
Öğrenciler, üniversitelerinde belirlenen faaliyetlere haftada 1 ila 3 gün katılarak hem mesleki deneyim kazanabiliyor hem de maddi destek alabiliyor.
Program kapsamında öğrencilere iş arama, öz geçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, finansal okuryazarlık ve etkili iletişim gibi konularda eğitim de veriliyor.
Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrenciler yararlanabiliyor.
Başvuru yapabilecek eğitim düzeyleri şöyle:
- Ön lisans öğrencileri
- Lisans öğrencileri
- Yüksek lisans öğrencileri
- Doktora öğrencileri
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programın dışında tutuluyor. Ayrıca kaydını dondurmuş veya pasif durumda bulunan öğrenciler de başvuramıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa katılmak isteyen öğrencilerin yalnızca üniversiteye kayıtlı olması yeterli değil.
Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlaması ve İŞKUR'a kayıtlı bulunması gerekiyor.
Ayrıca öğrencilerin belirlenen hane geliri ve sigortalılık koşullarını karşılaması, yaşlılık veya malullük aylığı almaması ve başka bir aktif iş gücü ya da işsizlik sigortası programından yararlanmaması şartı aranıyor.
Başvuru öncesindeki bir aylık sigortalılık durumu da kontrol ediliyor. Programı uygulayan üniversitede belirli bir süre çalışan kişiler için de kısıtlamalar bulunuyor.
İŞKUR Gençlik Programı'nda başvuruları etkileyen koşullardan biri de hane geliri.
Mevcut düzenlemeye göre aynı adreste ikamet eden kişilerin çalışma karşılığında elde ettiği aylık toplam kazancın, net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekiyor.
2026 yılı için net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Buna göre gelir sınırı 84 bin 226 lira 50 kuruş.
Ancak öğrenci yurtları, sığınma evleri ve benzeri toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ile mevzuat kapsamında kimlik bilgileri gizlenen kişiler için hane geliri şartı aranmıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
İŞKUR'un 2026 yılı için açıkladığı ödeme tutarı, programa katılım sağlanan her gün için 1.375 TL.
Bu tutar üzerinden hesaplandığında öğrenciler:
- 5 gün katılımda 6.875 TL,
- 10 gün katılımda 13.750 TL,
- 14 gün katılımda 19.250 TL gelir elde edebiliyor.
Ödemeler öğrencilerin fiilen programa katıldığı gün sayısına göre değişiyor. Bu nedenle her öğrenciye sabit bir aylık ödeme yapılmıyor.
2027 yılına ilişkin ödeme tutarlarının ise ayrıca takip edilmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?
İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için esnek katılım modeliyle uygulanıyor.
Öğrenciler haftada en fazla 3 gün ve toplam 22,5 saat programa katılabiliyor. Günlük katılım süresi ise 7,5 saat.
Programın uygulama süresi en fazla 10 ay olarak belirlenirken katılımcılar, ilgili iş gücü uyum programları kapsamında toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabiliyor.
Programa kabul edilen öğrenciler, üniversitelerindeki farklı faaliyetlerde görev alabilecek.
Bu alanlar arasında kütüphane ve dokümantasyon çalışmaları, dijital arşivleme, laboratuvar ve araştırma faaliyetlerine destek, öğrenci işleri, sosyal ve kültürel etkinlikler, çevre projeleri ve dijital dönüşüm çalışmaları bulunuyor.
Öğrenciler ayrıca kariyer merkezleri, sosyal sorumluluk projeleri ve üniversitelerin çeşitli idari faaliyetlerinde de görevlendirilebiliyor.
Programda temizlik işleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendirme yapılmıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2026-2027 dönemi başvuruları, üniversiteler için açılan program ilanları üzerinden gerçekleştiriliyor.
Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle kendi üniversitelerinin resmî duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
Ardından İŞKUR e-Şube üzerinden sisteme giriş yapılarak ilgili üniversite için açılan İŞKUR Gençlik Programı ilanına başvuru yapılabiliyor.
Başvuru adresi: https://esube.iskur.gov.tr
İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden de programa ilişkin duyurular takip edilebiliyor.
BAŞVURULAR NE ZAMAN? ÖĞRENCİLER NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR Gençlik Programı için bütün üniversitelerde geçerli tek bir başvuru tarihi bulunmuyor.
Üniversiteler, kendilerine ayrılan kontenjanlar doğrultusunda başvuru başlangıç ve bitiş tarihlerini ayrı ayrı duyuruyor.
Katılımcı seçiminde noter huzurunda kura yöntemi uygulanıyor. Kurada ismi çıkan öğrencilerin başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor ve nihai katılımcı listeleri belirleniyor.
Başvuru yapacak öğrencilerin, üniversitelerinin resmî internet sitesini ve İŞKUR'un güncel program ilanlarını takip etmesi gerekiyor.