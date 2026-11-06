İstanbul barajlarına sağanak dopingi. 23 günde yüzde 23 arttı
06.11.2026 12:00
Son haftalarda kuvvetli yağışlar İstanbul barajlarını olumlu etkiledi. 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan doluluk oranı 23 günde 23,44 puan artarak yüzde 61,5'e yükseldi.
Ekim ayındaki kuvvetli yağışlar, İstanbul'a su sağlayan barajlara yaradı.
Geçen ay başlayan rekor miktardaki yağışların etkisiyle son 10 yılın aynı dönemine göre en yüksek seviyeyi gören barajları doluluk oranı yüzde 61,5'e çıktı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim'de akşam saatlerinde başlayan, 14 Ekim'de etkisini artırıp sonraki günlerde devam eden yağışlar barajlarda su seviyesini artırdı.
Yağışların etkisini artırdığı 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan barajların ortalama doluluk oranı 23 günde 23,44 puan artarak bugün itibarıyla yüzde 61,5 olarak kaydedildi.
İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANI
Barajların doluluk oranları Istrancalar'da yüzde 98,04, Terkos'ta yüzde 50,45, Sazlıdere'de yüzde 40,75, Alibey'de yüzde 79,68, Büyükçekmece'de yüzde 39,81, Ömerli'de yüzde 83,11, Darlık'ta yüzde 95,19, Elmalı'da yüzde 80,84, Pabuçdere'de yüzde 7,74 ve Kazandere'de yüzde 11,55 olarak ölçüldü.
Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 985,54 kilogram olarak aynı tarihteki son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
İSKİ istatistiklerine göre, 6 Kasım tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 37,31, 2017'de yüzde 56,21, 2018'de yüzde 49, 2019'da yüzde 41,12, 2020'de yüzde 29,27, 2021'de yüzde 44,53, 2022'de yüzde 39,19, 2023'te yüzde 17,01, 2024'te yüzde 30,46, 2025'te yüzde 22,19 iken bugünkü oran yüzde 61,5 olarak kayıtlara geçti.
REKOR YAĞIŞLAR 2010'DA GÖRÜLDÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, barajların doluluk oranını değerlendirdi.
Tek, barajlardaki yükselişin sebebinin 14 Ekim'de başlayan yağışlar olduğunu söyledi.
Bu yılın sonuna kadar da yağışların ortalamanın üzerinde seyredeceğini ve barajlardaki doluluğun daha da artmasını beklediğini dile getiren Tek, "Sibirya, İskandinav ve Azor yüksek basınçlarının pozisyonları, Avrupa üzerindeki yerleşmiş durumları Doğu Akdeniz, İtalya, Yunanistan ve bizde yağışların miktarını artırdı." ifadelerini kullandı.
Bu bölgelerde artan yağışların Avrupa'da azaldığını belirten Tek, Türkiye'de yaz aylarında sıcaklıkların genelde mevsim normallerinde seyrettiğini, Avrupa'nın ise sıcaktan kavrulduğunu hatta Tuna Nehri'nin debisinde kuraklıklardan dolayı büyük düşüşler yaşandığını kaydetti.
Adil Tek, Kandilli Rasathanesi olarak ölçtükleri Türkiye'nin 115 yıllık 1 Ocak ile 5 Kasım arasındaki yağış miktarlarını şöyle aktardı:
"2010'un Türkiye'de 1 Ocak ile 5 Kasım tarihleri arasında metrekareye 1059,1 kilogram yağış düşerek en çok yağış alan yıl olduğu görüldü. 2026 yılında, 1 Ocak ile 5 Kasım tarihleri arasında 1029,5 kilogram yağış düştü. Dolayısıyla 2026, Kandilli'nin 115 yıllık ölçüm periyodunda en çok yağış alan ikinci yılı oldu. Diğer en çok yağış alan yıllar ise şöyle sıralandı. 1997 yılında metrekareye 911,7 kilogram, 1981 yılında metrekareye 899,7 kilogram, 1951 yılında metrekareye 858,1 kilogram yağış düştüğü görüldü."