İstanbul barajlarına sağanak dopingi. 23 günde yüzde 23 arttı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, barajların doluluk oranını değerlendirdi.

Tek, barajlardaki yükselişin sebebinin 14 Ekim'de başlayan yağışlar olduğunu söyledi.

Bu yılın sonuna kadar da yağışların ortalamanın üzerinde seyredeceğini ve barajlardaki doluluğun daha da artmasını beklediğini dile getiren Tek, "Sibirya, İskandinav ve Azor yüksek basınçlarının pozisyonları, Avrupa üzerindeki yerleşmiş durumları Doğu Akdeniz, İtalya, Yunanistan ve bizde yağışların miktarını artırdı." ifadelerini kullandı.

Bu bölgelerde artan yağışların Avrupa'da azaldığını belirten Tek, Türkiye'de yaz aylarında sıcaklıkların genelde mevsim normallerinde seyrettiğini, Avrupa'nın ise sıcaktan kavrulduğunu hatta Tuna Nehri'nin debisinde kuraklıklardan dolayı büyük düşüşler yaşandığını kaydetti.

Adil Tek, Kandilli Rasathanesi olarak ölçtükleri Türkiye'nin 115 yıllık 1 Ocak ile 5 Kasım arasındaki yağış miktarlarını şöyle aktardı:

"2010'un Türkiye'de 1 Ocak ile 5 Kasım tarihleri arasında metrekareye 1059,1 kilogram yağış düşerek en çok yağış alan yıl olduğu görüldü. 2026 yılında, 1 Ocak ile 5 Kasım tarihleri arasında 1029,5 kilogram yağış düştü. Dolayısıyla 2026, Kandilli'nin 115 yıllık ölçüm periyodunda en çok yağış alan ikinci yılı oldu. Diğer en çok yağış alan yıllar ise şöyle sıralandı. 1997 yılında metrekareye 911,7 kilogram, 1981 yılında metrekareye 899,7 kilogram, 1951 yılında metrekareye 858,1 kilogram yağış düştüğü görüldü."