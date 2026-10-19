İstanbul barajlarında hızlı yükseliş

İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken barajlardaki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. İSKİ verilerine göre beş gün önce yüzde 38 olarak ölçülen doluluk oranı yoğun ve aralıksız yağışların ardından hızla yükselerek yüzde 53,54'e kadar çıktı.

Bu değer ekim ayı içinde yapılan ölçümler arasında son 10 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında doluluk oranı yüzde 24,13, 2024 yılında yüzde 33,94, 2023 yılında ise yüzde 21,01 olarak kayıtlara geçmişti.