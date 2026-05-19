İstanbul Boğazı'na midye toplamak için daldı, canından oldu

19.05.2026 13:32

Son Güncelleme: 19.05.2026 14:32

DHA

İstanbul Boğazı'nda midye toplamak için oksijen tüpüyle denize dalan Cemil Salman yaşamını yitirdi.

İstanbul Boğazı'nda midye toplamak için denize dalan adam kayboldu.

 

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak amacıyla oksijen tüpüyle İstanbul Boğazı'nda dalış yaptı.

 

Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman su yüzüne çıkmadı. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi İstanbul Boğazı'nda arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de drone ile aramaya destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmaların sürdüğü sırada Salman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Salman'ın cansız bedeni, dalgıç arkadaşları tarafından dalış yapılan yerin 10 metre ilerisinde bulundu.

 

Salman'ın cenazesi, olay yerine sevk edilen ambulans ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

