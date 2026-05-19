İstanbul Boğazı'na midye toplamak için daldı, denizde kayboldu
19.05.2026 13:32
Son Güncelleme: 19.05.2026 13:48
İstanbul Boğazı'nda midye toplamak için oksijen tüpüyle denize dalan Cemil Salman, kayboldu.
Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak amacıyla oksijen tüpüyle İstanbul Boğazı'nda dalış yaptı.
Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman su yüzüne çıkmadı. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi İstanbul Boğazı'nda arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de drone ile aramaya destek veriyor.
"YEĞENİM ÇIKTI, DAYIM KAYIP"
Kayıp akrabasının arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğeni, "Gece saat 02.00'da daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp." dedi.