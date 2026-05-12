İstanbul bugün yaza giriş yapacak: Hava sıcaklığı 24 dereceyi görecek
12.05.2026 08:57
İstanbul bugün yaz mevsimini yaşayacak. Megakent bugün 24 dereceyi görecek. İzmir'de hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşması beklenirken, Ankara'ya sağanak uyarısı yapıldı.
İstanbul'da hava bugün yaz değerlerine yaklaşacak. Ay başında serin ve yağışlı bir havanın hakim olduğu megakent bugün yaz mevsimini yaşayacak.
İzmir'de ise hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Başkent Ankara'da ise yağmur görülecek.
İşte bugün beklenen hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yağışların, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 24 DERECE OLACAK
İstanbul'da mayıs ayı sağanak yağışlarla başlamıştı. Zaman zaman kış değerlerine gerileyen hava sıcaklığı yükselişe geçti.
Megakent bugün 24 dereceyi görecek. Gece saatlerindeki hava sıcaklığının 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişimin beklenmediği çarşamba ve perşembe günü ise gök gürültülü sağanak beklentisi var.
İZMİR'DE SICAKLIK 30 DERECEYE YAKLAŞACAK
İzmir'de de hava ısındı. Ege'de bugün hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşacak.
Perşembe günü sağanak beklenirken, hava hafta sonuna doğru yeniden açacak.
ANKARA'DA SAĞANAĞA DİKKAT
Başkent Ankara'da ise dört gün boyunca sağanak var.
Bugün görülecek yağmurun öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. Sağanak yağışın gece yarısına doğru etkisini yitirmesi bekleniyor.