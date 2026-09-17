İstanbul Havalimanı için yeni hedef: 6 ana, 3 yedek pist

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'e İstanbul Havalimanı ve Trabzon'da devam eden ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Havalimanı'nda mevcut durumda kuzey-güney yönünde 3 ana ve 2 yedek pist bulunduğunu belirten Uraloğlu, hizmete alınacak yeni pistin havalimanının ilk doğu-batı yönlü ana pisti olacağını söyledi.

Bakanlığın açıklamasına göre 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pist, 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Böylece havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya, ana pist sayısı ise 4'e yükselecek.

DOĞU YÖNLÜ UÇUŞLARDA ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU

Yeni pistin özellikle Anadolu, Orta Asya ve Arap Yarımadası yönüne gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılacağını belirten Uraloğlu, doğu-batı doğrultusundaki pist sayesinde uçakların kalkış sonrasında yeniden doğuya yönelmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Uraloğlu, bunun hem taksi sürelerini hem de havada kalış sürelerini azaltacağını, dolayısıyla yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade etti. Bakanlık da yeni pistin özellikle iç hatlar ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltmasının beklendiğini açıklamıştı.