İstanbul Havalimanı için yeni hedef: 6 ana, 3 yedek pist
17.09.2026 20:28
Son Güncelleme: 17.09.2026 20:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uzun vadede 6 ana ve 3 yedek olmak üzere 9 piste ulaşacağını söyledi. Yeni doğu-batı pisti ise 18 Eylül'de açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'e İstanbul Havalimanı ve Trabzon'da devam eden ulaşım yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul Havalimanı'nda mevcut durumda kuzey-güney yönünde 3 ana ve 2 yedek pist bulunduğunu belirten Uraloğlu, hizmete alınacak yeni pistin havalimanının ilk doğu-batı yönlü ana pisti olacağını söyledi.
Bakanlığın açıklamasına göre 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pist, 18 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Böylece havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya, ana pist sayısı ise 4'e yükselecek.
DOĞU YÖNLÜ UÇUŞLARDA ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU
Yeni pistin özellikle Anadolu, Orta Asya ve Arap Yarımadası yönüne gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılacağını belirten Uraloğlu, doğu-batı doğrultusundaki pist sayesinde uçakların kalkış sonrasında yeniden doğuya yönelmek zorunda kalmayacağını söyledi.
Uraloğlu, bunun hem taksi sürelerini hem de havada kalış sürelerini azaltacağını, dolayısıyla yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade etti. Bakanlık da yeni pistin özellikle iç hatlar ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltmasının beklendiğini açıklamıştı.
Havalimanındaki yatırımların yeni pistle sınırlı kalmayacağını belirten Uraloğlu, mevcut kuzey-güney pistlerinin doğusuna yeni pistler yapılacağını açıkladı.
Uraloğlu, çalışmalar tamamlandığında İstanbul Havalimanı'nda 6 ana ve 3 yedek olmak üzere toplam 9 pist bulunacağını söyledi. İstanbul Havalimanı'nın uzun vadeli planlarında toplam 9 piste ulaşılması daha önce İGA yönetimi tarafından da açıklanmıştı.
Uraloğlu ayrıca yeni doğu-batı pistinin yalnızca kalkış operasyonlarında kullanılacağını, ilerleyen dönemde eş zamanlı dörtlü pist operasyonuna geçilmesinin planlandığını belirtti.
İstanbul Havalimanı'nda Nisan 2025'te Avrupa'da ilk kez eş zamanlı bağımsız üçlü paralel pist operasyonuna geçilmişti. Yeni pistin dörtlü pist işletmeciliğine altyapı sağlaması hedefleniyor.
''HEDEFİMİZ 200 MİLYON YOLCU''
İstanbul Havalimanı'nın geçen yılı yaklaşık 84,5 milyon yolcuyla kapattığını hatırlatan Uraloğlu, havalimanının uzun vadeli kapasite hedefinin 200 milyon yolcu olduğunu söyledi.
İstanbul Havalimanı 2025'te yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet verirken, Bakanlık daha önce 2026'da 90 milyon yolcu seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na ilişkin eleştirilere de değinerek projenin bugün ulaştığı yolcu ve uçuş kapasitesine dikkat çekti.
TRABZON HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ 10 MİLYONA ÇIKACAK
Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'na ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
Mevcut terminalin yıllık yaklaşık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, yeni projeyle terminal kapasitesinin 10 milyon yolcuya, pist uzunluğunun ise 3 bin metreye çıkarılacağını söyledi.
TRABZON'DA 16 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM
Trabzon'daki raylı sistem çalışmalarına da değinen Uraloğlu, yaklaşık 16 kilometrelik ilk etabın yapımına başlandığını söyledi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 1 Eylül'de temeli atılan ilk etap 16,2 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşuyor. Hattın Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Havalimanı arasındaki güzergâhta hizmet vermesi planlanıyor.
Uraloğlu, hattın büyük bölümünün tünel olarak inşa edileceğini ve yaklaşık dört yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.