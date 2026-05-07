İstanbul Havalimanı'nda milyonlarca liralık uyuşturucu operasyonu. İki İngiliz yolcu tutuklandı
07.05.2026 10:31
Tayland'dan Londra'ya İstanbul Havalimanı aktarmalı uçakla gitmek üzere yola çıkan iki İngiliz yolcu, valizlerinde 19 kilo uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon lira.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, 26 Nisan Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek iki İngiliz yolcuyu takibe aldı.
Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'ı tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.
VALİZDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, Taylor Astle Johnson'a ait valizde 17 adet vakumlu poşet içerisinde yeşil renkli bitki parçaları bulundu.
Uyuşturucu test kitinde yapılan incelemede bulunan maddenin esrar olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen esrarın toplam ağırlığının 19 kilo 260 gram olduğu öğrenildi. Piyasa değerinin 17 milyon 334 bin lira olduğu değerlendirilen uyuşturucuya el konuldu.
ŞÜPHELİLERİN HAVALİMANINDAKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin İstanbul Havalimanı'ndaki son görüntüleri ve ekipler tarafından yakalandıkları anlar yer aldı.
TUTUKLANDILAR
Konuya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.