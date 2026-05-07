İstanbul Havalimanı'nda milyonlarca liralık uyuşturucu operasyonu. İki İngiliz yolcu tutuklandı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, 26 Nisan Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda risk analizi çalışmaları kapsamında Tayland'dan İstanbul'a gelen ve buradan Londra'ya gidecek iki İngiliz yolcuyu takibe aldı.

Şüpheliler Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper'ı tespit eden ekipler, yolcuları havalimanında B5 kapısına giderek uçaktan indirdi. Kimlik ve pasaport işlemlerinin ardından şüpheliler, detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürüldü.